Gavira anima a los andaluces a utilizar el Buzón de Desregulación: "Hay que dejar de estar enterrados en papeles"

Archivo - El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira (Fotografía de Archivo) - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha animado este jueves a los andaluces a utilizar el Buzón de Desregulación que ha puesto en marcha su departamento, apuntando que hay que dejar de estar "enterrados en papeles".

En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento ha explicado que a ese buzón se puede acceder a través de la página web de la consejería o de cualquier navegador poniendo las palabras "buzón, desregulación, Andalucía".

"Es de sentido común, escuchar a los andaluces y que nos digan qué normas, qué requisitos o qué procedimientos les complican la vida", ha añadido el consejero, quien ha criticado "las obligaciones o formularios" nuevos que se implantan desde el Gobierno central o desde la Unión Europea que dificultan procedimientos.

"Queremos que los andaluces dejen de estar enterrados en papeles, que dejen de perder el tiempo y de perder dinero, y, por supuesto, queremos que dejen de escuchar que todo esto de la burocracia se hace por su bien", ha añadido.

"Nosotros queremos devolverles su tiempo, reducir sus costes y, por supuesto, dejarlos trabajar", según ha apuntado el consejero.

Asimismo, ha querido dejar claro que este nuevo buzón "no le va a costar ni un euro a los andaluces, porque ni se ha creado una partida ni se ha pedido dinero adicional", sino que se ha desarrollado con los "medios y recursos propios que tiene la consejería, porque simplificar la administración no exige gastar más, sino simplemente tener claras las prioridades".