El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), interviene en una nueva edición de los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Ca - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha destacado este martes que el Buzón de Desregulación puesto en marcha por su departamento ha recibido 138 solicitudes en sus primeras 48 horas.

Así se ha pronunciado durante su intervención en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, en Sevilla.

"Vamos bien", según ha expresado Gavira sobre el número de solicitudes recibidas en el Buzón y ha indicado que la desregulación se ha situado "como una de las tareas de todo el Gobierno de Andalucía".

"Un autónomo pierde 28 días al año en papeleo, casi un mes de trabajo, si le quitan los domingos, y ese tiempo tiene un coste, evidentemente, para el autónomo, para sus familias y para quienes podrían trabajar en ese negocio", ha manifestado el vicepresidente segundo, quien ha señalado que el primer Plan de calidad y simplificación normativa que se ha puesto en marcha revisará 461 normas y simplificará 377 procedimientos.

"Y durante la legislatura tendremos que seguir eliminando trabas y desarrollando una administración que facilite y que posibilite emprender y prosperar", según ha señalado Manuel Gavira, quien ha considerado fundamental la puesta en marcha del Buzón de Desregulación para que los andaluces digan "qué estorba de la administración, y qué trámites se pueden eliminar o recortar para que ellos no pierdan ni tiempo ni dinero".

La consejería ha puesto este mes a disposición de todos los andaluces, sean particulares o empresas, el Buzón de Desregulación, un canal específico de participación para identificar normas, trámites y requisitos administrativos que puedan resultar innecesarios, complejos o desproporcionados.

Se trata de conocer la experiencia y escuchar las propuestas para avanzar hacia una administración "más ágil, sencilla y eficaz, que facilite las gestiones, reduzca las cargas administrativas y responda mejor a las necesidades de las personas y de las empresas". Se puede acceder a través de la página web de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local o a través de los buscadores de internet.

Sobre el contenido de las solicitudes recibidas en el buzón, Gavira ha destacado las que se refieren al "silencio negativo o al silencio positivo" o las que ponen de manifiesto que la administración suela pedir "documentación que ya tiene" o que "los trámites y los procedimientos son excesivamente largos en la duración".

Ha insistido en que hay que "seguir avanzando en la simplificación que se viene haciendo en los últimos ocho años, y ahora además con el apoyo de Vox", según ha señalado Manuel Gavira, quien ha insistido en la necesidad de eliminar esas normas que "ya no tienen ningún sentido para hacerle la vida más fácil a los andaluces".