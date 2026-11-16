Moreno pide que el PP sea "columna vertebral" del futuro Gobierno: "Llegar sin haber gestionado antes es un error"

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, interviene tras visitar las instalaciones de la cooperativa MurgiVerde, acto enmarcado en la campaña electoral del 29N. A 16 de noviembre de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

EL EJIDO (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este lunes que la "columna vertebral del próximo Gobierno de España tiene que estar en torno" al Partido Popular, que sí tiene amplia experiencia de gestión, y ha considerado un "grave error" pretender llegar al ejecutivo sin haber gestionado antes.

Durante su intervención en un acto en El Ejido (Almería) en el marco de la campaña electoral por los comicios del 29 de noviembre, Juanma Moreno ha defendido la capacidad del PP de gestionar como ha demostrado tanto en el ejecutivo nacional, en comunidades autónomas y en ayuntamientos.

Por ello, Juanma Moreno ha reclamado un amplio apoyo para el PP, un partido que sí sabe "gestionar": "Es muy difícil gestionar y llegar al gobierno sin haber gestionado antes es un grave error; por eso, la columna vertebral del próximo gobierno tiene que estar en torno al Partido Popular".

"No hay caminos indirectos", según ha sentenciado Juanma Moreno. Sus palabras se producen después de que las encuestas que han salido en las últimas horas sigan sin dar la mayoría absoluta a ningún partido, pero sí arrojen que sería posible con una coalición de PP y Vox. "Que cada uno voté lo que quiera, pero la columna vertebral del gobierno es el PP", ha recalcado Juanma Moreno.

"El peso de quien tenemos experiencia en la gestión, los que hemos pasado por gobierno, los que sabemos gestionar, los que conocemos la dificultad, porque es muy difícil gestionar, somos nosotros", ha añadido.

Moreno ha señalado que sobran las "razones" para "castigar" en las urnas el 29 de noviembre al Gobierno de Pedro Sánchez, "que no lo ha hecho bien" durante ocho años.

Ha pedido a los ciudadanos que reflexionen sobre lo que supondría "cuatro años más de sanchismo" para España, "con lo peor de cada casa, con todos los partidos radicales e independentistas otra vez".

A juicio de Juanma Moreno, el día 29 no se trata de "ganar unas elecciones, sino que se trata de ganar un país, o mejor dicho, de no perder un país". "España se nos va como haya cuatro años más de sanchismo", ha advertido Juanma Moreno. Ha advertido de que "o paramos ya" al sanchismo o "no vamos a poder pararlo". Ha insistido en pedir el apoyo para el PP y darle una oportunidad de gobernar: "Si Alberto Núñez Feijóo lo hace mal en los próximos cuatro años, lo echáis", aunque a él le costaría porque es su "amigo".