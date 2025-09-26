Gavira critica que el Ayuntamiento de Granada "vacíe los bolsillos" de los ciudadanos con la Zona de Bajas Emisiones

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado este viernes la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de Granada, afirmando que el Ayuntamiento "se llenará los bolsillos" con esta medida mientras "vacía" los de los granadinos, "los trabajadores y sus familias".

En declaraciones a los periodistas en Granada, Gavira ha recordado que en unos días --a partir del próximo 1 de octubre-- entrará en vigor el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones y dado que el parque móvil de la ciudad cuenta "con una media de vehículos de 14 años", ha augurado que las sanciones "serán numerosas".

Ha llamado, no obstante, a "no perder la esperanza" porque en Madrid "más de 600 sanciones ya han sido anuladas por el ayuntamiento" y "el 97 por ciento de los recursos judiciales ante esas sanciones lo ha perdido el consistorio madrileño", ha asegurado, por lo que "es posible --ha dicho-- alegar" contra estas multas.

Ha asegurado así que desde Vox van a "seguir insistiendo" contra esta medida "no solo a través de la vía jurídica" sino también "informando a los granadinos" de cómo pueden "combatir" las sanciones cuando les lleguen.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha conectado la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones con la firma hace diez años por parte de Mariano Rajoy de la Agenda 2030, de la cual "cuelgan muchas de las políticas que vienen de la Unión Europea" y "por supuesto" las ambientales sosteniendo que "esto viene también de esas políticas de Bruselas que comparten Partido Popular y Partido Socialista".