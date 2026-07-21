Gavira defiende a Rafael Sánchez como "el mejor viceconsejero" y minimiza que simpatizara con Falange "en su juventud"

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira (c), junto al viceconsejero de Turismo y Justicia, Rafael Sánchez Saus (2d), mantiene una reunión de trabajo durante una visita institucional a - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha definido este martes a Rafael Sánchez Saus como "el mejor viceconsejero que hay en el Gobierno de Andalucía", y ha minimizado el que pudiera haber simpatizado con la Falange Española "en su juventud", desde la premisa de que no le importa ni le preocupa "lo que pensara" entonces, sino lo que piensa "ahora".

Así lo ha manifestado Manuel Gavira en una entrevista en Canal Sur Televisión seguida por Europa Press, y en respuesta a la pregunta de si sabía que el recién nombrado viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local "había militado en Falange".

El vicepresidente segundo y consejero de dichas competencias en el Gobierno de Juanma Moreno ha respondido que él conoce a Rafael Sánchez Saus "desde hace muchos años", y está "muy contento y muy agradecido" con que el también catedrático de Historia y exrector de la Universidad CEU San Pablo forme parte del nuevo Gobierno andaluz.

"La verdad es que a mí ni me preocupa ni me importa lo que pensara el señor Rafael Sánchez Saus en su juventud. Sé lo que piensa ahora, y sé el problema que tenemos en nuestra nación", que "no es lo que pensara una persona hace 50 años", ha añadido Gavira.

El vicepresidente del Gobierno andaluz en representación de Vox ha agregado que "el problema" que sufre actualmente España tiene que ver con "los casos de corrupción a nivel nacional" que se van conociendo, y ha incidido en defender que "eso es lo importante", y no hablar "de lo que pensaba uno hace 50 años".

Además, Gavira ha opinado que "todos los andaluces antes pensaban una cosa, y han madurado, han evolucionado y han crecido, y ahora piensan de otra manera o pueden pensar de otra manera". "Pues eso es lo que se da aquí", ha añadido en relación a Sánchez Saus y antes de concluir afirmando que está "encantado", porque quiere contar con "los mejores", y cree que tiene en dicho catedrático "al mejor viceconsejero que hay en el Gobierno de Andalucía", según ha finalizado el vicepresidente segundo.