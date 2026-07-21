Montero critica los "tropezones" del nuevo Gobierno andaluz al echar a andar y las propuestas como senadores de Vox

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento. - PSOE-A

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha considerado este martes que los "primeros diez días" del nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Vox presidido por Juanma Moreno "han estado cuajados de tropezones y contradicciones", por lo que el "arranque" de este Ejecutivo "está siendo muy poco esperanzador para el conjunto de Andalucía" y para quienes viven en esta comunidad.

Así lo ha señalado la también portavoz del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que también ha criticado las propuestas de nombramientos como senadores por designación autonómica que ha registrado Vox en Andalucía; en concreto, los del periodista Álvaro Zancajo y la abogada María Pastor, que desde abril dirigía la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Montero ha comenzado señalando que los primeros días del nuevo Gobierno de PP-A y Vox "han estado cuajados de tropezones, de contradicciones", algo "nada deseable en un gobierno que tiene que gestionar ni más ni menos que 51.000 millones de euros" de presupuesto, y que tiene entre sus competencias algunas tan importantes como las relativas a la sanidad y educación públicas o la dependencia, según ha subrayado.

La líder del PSOE-A ha puesto así de relieve que, "nada más empezar" la XIII legislatura, el presidente de la Junta "tuvo que enfrentarse a la ausencia de su vicepresidente de Vox", Manuel Gavira, "en el homenaje al padre de la patria andaluza, Blas Infante", que se llevó a cabo el 6 de julio en el Parlamento.

Montero ha subrayado que esta ausencia se producía después de que Moreno se haya llevado "ocho años dándose golpes en el pecho por Andalucía y por su bandera, incluso queriendo atribuirse" lo que "vino a llamar un nuevo andalucismo", y ha llamado la atención acerca de que el presidente de la Junta "tuvo" en ese homenaje que "agachar la cabeza y tragar con el desprecio de Vox a Blas Infante, al que consideran un lunático" desde la formación que en Andalucía lidera Manuel Gavira, ha apostillado.

"EXPLICACIONES" POR EL INCENDIO DE ALMERÍA

Por otro lado, Montero se ha referido al "feroz" incendio de Los Gallardos (Almería), que dejó 13 fallecidos, "diez heridos y unas 7.000 hectáreas quemadas", y que ha definido como el "más grave" de la historia de Andalucía, tras lo que se ha preguntado "qué tiene que pasar en Andalucía para que el propio presidente" de la Junta "no comparezca en persona en el Parlamento" para explicar la actuación de su gobierno ante dicho suceso "tan grave".

En esa línea, ha sostenido que "las víctimas merecen conocer la verdad, y hay que darle respuesta a las peticiones que están formulando las familias" de los afectados ante un "incidente de este tipo tan grave, con 13 fallecidos".

De este modo, Montero ha insistido en defender que el Gobierno andaluz debe explicar "la cronología y las circunstancias que han rodeado a este incendio", así como ha señalado que "esta tragedia ha vuelto a poner en una nueva contradicción al Gobierno andaluz", ya que, "mientras que el presidente decía que el incendio de esta envergadura era causa del cambio climático, su vicepresidente --Manuel Gavira-- le corrigió y le recordó que el pacto que Moreno Bonilla ha firmado" con Vox "es negacionista y, por tanto, que no podía hacer declaraciones de ese tipo".

Por eso, según ha continuado Montero, el presidente de la Junta, que había reivindicado la denominada "Revolución verde", ha tenido que "tragarse todas esas palabras, si es que alguna vez las dijo con sinceridad y, por tanto, convencido de sus planteamientos".

La líder del PSOE-A ha considerado que también se produjo una "contradicción" en el seno del Gobierno andaluz ante la ausencia de representantes de primer nivel del mismo en el acto "histórico" de "demolición" de la Verja de Gibraltar la semana pasada en La Línea de la Concepción (Cádiz).

La dirigente socialista ha subrayado que dicha verja ha caído fruto de un acuerdo resultado de "cinco años de intensa negociación entre el Gobierno de España y el Reino Unido que va a beneficiar de manera inmediata a 15.500 trabajadores transfronterizos y a los 300.000 habitantes" de la comarca del Campo de Gibraltar.

Montero ha tildado de "escandaloso" que Moreno "estuviera ausente de esas celebraciones oficiales, con el único propósito de no molestar a Vox", según ha sostenido la líder del PSOE-A, para quien "ninguna excusa justifica la ausencia del presidente" de la Junta en dicho acto.

Además, ha criticado que Moreno haya estado callado y haya consentido que se nombre como viceconsejero de Turismo --departamento dirigido por Manuel Gavira-- a alguien --Rafael Sánchez-- que "quiso liderar la Falange Española, y que defiende que las mujeres tenemos que estar en nuestras casas para poder liberar el mercado laboral", según ha criticado.

PROPUESTAS DE SENADORES

Además, ha criticado que Vox proponga como senadora por designación del Parlamento andaluz a quien era "directora de la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla, cuyo principal objetivo era condicionar a las mujeres para que no ejercieran su libre derecho a decidir sobre su embarazo".

Y también ha censurado que el otro nombre propuesto por Vox para ser designado senador sea "el coordinador de comunicación" del líder nacional del partido, Santiago Abascal, y ha considerado que es "una falta de respeto a la principal institución de la autonomía andaluza", el Parlamento.

De igual modo, Montero ha criticado que se vaya a cambiar de presidente del Parlamento esta semana --cuando está previsto que la actual vicepresidenta primera, Ana Mestre, releve a Jesús Aguirre, quien ya ha presentado su renuncia al cargo al hilo del pacto de gobierno entre PP-A y Vox-- apenas un mes después de la sesión constitutiva de la XIII legislatura en la que se procedió a votar a los miembros de la Mesa de la Cámara, como si aquella votación fuera "de quita y pon".

Por otro lado, la líder socialista ha señalado que el PSOE-A está "muy preocupado por el inicio del curso escolar y por la deriva que está marcándose a la educación pública" desde la Junta, porque "Vox quiere utilizar el sistema público educativo en su batalla ideológica".

Además, ha denunciado que, en sus casi ocho años de gobierno, el Ejecutivo del PP-A se ha dedicado a cerrar "más de 3.000 aulas en centros educativos públicos", además de que "se han eliminado plazas en la Formación Profesional pública y se ha asfixiado financieramente a las universidades públicas".

Montero ha advertido de que el próximo curso escolar "va a comenzar con la convocatoria por parte de casi la totalidad de la comunidad educativa de una huelga general para el día 11 de noviembre", y ha realizado un llamamiento a que "la comunidad educativa tenga ese protagonismo que necesita tener para que la independencia en el criterio que se implanta" en las aulas "no esté afectado por el intento de Vox de intentar incorporar su ideología retrógrada a la educación" de los menores, "como denuncia toda la comunidad educativa en esa convocatoria de huelga general".

Finalmente, Montero ha querido volver a "denunciar" públicamente "las 90 obras hidráulicas en todas las provincias que no se van a poder realizar por lo que ha venido a llamarse 'error humano' de la Consejería de Agricultura" de la Junta.

"Estamos hablando de 327 millones de euros que se quedan en el limbo porque en la tramitación de estos proyectos se olvidó algo que viene siendo habitual en todos los proyectos, y que es increíble que se haya obviado en estas licitaciones, como es la publicación de estas obras en el boletín oficial de la Unión Europea", ha puesto de relieve María Jesús Montero antes de apostillar que "hay errores que son negligencias" y que, "por su dimensión, y porque no hay ninguna justificación para que se cometan, deberían acarrear las consecuencias políticas correspondientes".