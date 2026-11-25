El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 25 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, Espa - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este miércoles que las mujeres en esta comunidad "no han perdido protección judicial" tras la llegada de Vox al Gobierno andaluz, mientras que desde el PSOE-A han afeado su "negacionismo" de la violencia de género, y han asegurado que las mujeres han perdido "seguridad" en ser creídas cuando acuden a denunciar ser víctimas de esta lacra.

Ha sido en el transcurso de una comparecencia del vicepresidente segundo y consejero de Justicia en el Pleno del Parlamento a propuesta del Grupo Socialista, sobre "la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios de atención a las víctimas de violencia de género en Andalucía", y que ha coincidido con la conmemoración del día internacional contra la violencia contra las mujeres, que se recuerda cada 25 de noviembre.

Manuel Gavira ha dedicado las primeras palabras de su intervención a las mujeres que "antes volvían solas de su trabajo y hoy, antes de salir, llaman a su casa y preguntan a alguien si puede ir a buscarla", que "antes bajaban a la compra en un momentito, y ahora esperan que salga un vecino para no ir sola", o que "se han tenido que ir de Ceuta por lo insoportable que se ha vuelto la situación allí" tras la "invasión" de la ciudad autónoma que "ha permitido el Gobierno de Pedro Sánchez", según ha afirmado.

Dicho esto, Gavira ha reprochado al PSOE-A que "hay que ser muy desahogado" para que quienes aprobaron "la 'Ley del sí es sí'" hayan "escogido este día para preguntarle a un consejero de la Junta de Andalucía, de Vox, si las mujeres están seguras con él".

Al respecto, ha aseverado que los socialistas "saben que no hay ni un dato que justifique sus dudas", y ha recordado que ya en una comparecencia anterior en el mes de septiembre dio su "palabra" de que "ninguna mujer va a perder asistencia, protección judicial", tras la entrada de Vox en el Gobierno andaluz.

Gavira ha remarcado que el PSOE-A ya puede consultar el proyecto de Presupuesto aprobado por el Gobierno de PP-A y Vox para 2027, y partiendo de él ha retado a los socialistas a decirle "una sola cosa, un solo derecho que hayan perdido las mujeres en Andalucía" desde que el pasado 17 de mayo se celebraron las elecciones autonómicas.

Tras dedicar unos minutos a detallar "cómo se coordinan en Andalucía los órganos judiciales y los servicios que atienden a las víctimas" de violencia de género, el consejero ha insistido en retar al Grupo Socialista a decirle "qué protección había en mayo" en Andalucía que "no hay ahora" porque él está en el Gobierno andaluz.

En esta línea, ha aseverado que "ninguna mujer ha perdido protección judicial por la entrada de Vox en el Gobierno de Andalucía", y ha considerado que "lo razonable sería" que los socialistas, que "estaban tan preocupados el mes de septiembre", dijesen ahora en el Parlamento que "se alegran de que esto sea así", así como reconocieran que "el consejero ha cumplido su palabra".

"Me conformo con que dejen de sugerir a las mujeres que pueden estar pasando por el peor momento de su vida que, porque Vox gobierna en Andalucía, tienen motivo para desconfiar de quién va a atenderles al otro lado de la puerta", ha apostillado el vicepresidente segundo, quien también ha cuestionado los "resultados" y la "eficacia" de las políticas y leyes aplicadas por el PSOE en las administraciones donde han gobernado hasta ahora y "desde hace tantos años".

CRÍTICAS DEL PSOE-A

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, le ha respondido con dos intervenciones en las que primero ha citado los nombres de las 48 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en Andalucía, tras lo que se ha preguntado "cómo se atreve un presidente de la Junta de Andalucía a bromear, a frivolizar con la violencia machista", al hilo de un comentario de Juanma Moreno sobre su mujer en un programa de televisión la semana pasada.

La representante del PSOE-A ha afeado a Gavira que, desde que tras las elecciones de diciembre de 2018 Vox entró por primera vez en el Parlamento andaluz, "no ha habido un 25 de noviembre" en el que se haya podido aprobar una declaración institucional en el Pleno por el día contra la violencia contra las mujeres, "por su culpa", ni tampoco ha habido un 8 de marzo en el que se haya podido aprobar "una declaración institucional en defensa de los derechos de las mujeres andaluzas", también "por su culpa", le ha reprochado al también presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía.

Además, ha afeado a Gavira que "lo primero que hicieron" tras llegar al Parlamento andaluz desde Vox fue "exigir la derogación de las leyes de igualdad y de violencia de género de esta comunidad autónoma", así como "contraprogramar el 8 de marzo" con "una iniciativa para montar una manifestación alternativa", y proponer un cambio de nombre del Instituto Andaluz de la Mujer para que se denominara "Instituto Andaluz de Violencia Intrafamiliar, porque la palabra 'mujer' les molestaba".

Posteriormente, desde Vox "pidieron los nombres y apellidos de los trabajadores públicos de las unidades de valoración de violencia de género, de los forenses, de las psicólogas, de las trabajadoras sociales, en una caza de brujas sin precedentes en la historia" de la comunidad autónoma, según ha seguido criticando María Márquez antes de advertir a Gavira de que los profesionales que "querían cargarse" desde Vox ahora "trabajan para ustedes".

La portavoz socialista ha replicado al consejero que lo que han "perdido las mujeres andaluzas" desde que él dirige la Consejería de Justicia es "la seguridad de que ante una denuncia vayan a creernos, porque ustedes son negacionistas de la violencia machista", ha espetado a Gavira, a quien ha preguntado si "le parece poco" que "la seguridad de que quien tiene que defendernos (a las mujeres) no crea en la violencia de género".

María Márquez ha señalado también que "las unidades de valoración integral de violencia de género están blindadas por una ley estatal", por lo que Gavira "no puede suprimirlas", pero él "sí decide la plantilla, los medios, los protocolos", y al respecto ha preguntado al vicepresidente si "va a modificar esos protocolos", y si puede garantizar que "van a seguir funcionando los mismos, con los mismos criterios técnicos".

RIFIRRAFE EN TORNO A LA PROSTITUCIÓN

En el transcurso del debate, el dirigente de Vox ha sacado a colación los casos de consumo de "prostitución" vinculados a excargos del PSOE como el exministro José Luis Ábalos, y ha hablado de "puteros" generando malestar entre los diputados del Grupo Socialista, bancada desde la que se ha llegado a pedir a la presidenta del Parlamento, Ana Mestre (PP-A), un turno de palabra para quejarse de afirmaciones realizadas por Gavira, como la de que "los socialistas necesitan prostitución" y "acosan a las mujeres", por lo que ellos "son el problema".

María Márquez ha respondido al vicepresidente segundo que Ábalos "fue expulsado" del PSOE, "hoy está en prisión", y su partido reformó su código ético "para expulsar a cualquiera que consuma la prostitución". Además, ha replicado a Gavira que a ella "lo que pasó" con el exsecretario de Organización del PSOE le da "el mismo asco" que le dan los votos de Vox "cuando votan en contra de abolir la prostitución en este país".

Finalmente, el consejero de Justicia ha subrayado que, en lo que va de año, "el 40 por ciento de las mujeres asesinadas" en España ha sido "por manos extranjeras", y ha concluido animando al PSOE-A a exigirle "responsabilidades" el día en el que "una decisión" suya "perjudica a una víctima". "Vengan aquí con esa decisión en la mano y exíjanme responsabilidades", ha emplazado Gavira a los diputados socialistas para finalizar.