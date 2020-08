Gavira (Vox) defiende que el dictamen del Parlamento sobre el Covid-19 refleja lo que ha planteado la sociedad andaluza

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión sobre la recuperación económica y social de Andalucía del Parlamento, el diputado de Vox Manuel Gavira, ha querido dejar claro que el dictamen que se ha elaborado refleja lo que ha planteado la sociedad andaluza durante sus comparecencias, y ha apuntado que, en absoluto, está preocupado por que PP-A y Cs hayan presentado más de 80 enmiendas al mismo, que ha confiado en que sirvan para dar más "calidad" al texto.

Gavira se ha pronunciado así, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento, después de que finalmente el dictamen no se haya sometido este lunes a votación, dado el importante volumen de enmiendas que ahora tendrán que ser analizadas por los tres grupos que conforman la comisión para ver cuáles se incorporan y las que no.

Ha expuesto que se trata más bien de enmiendas de carácter técnico, en el sentido de eliminar los nombres de los comparecientes que se incluyen en el dictamen al final de una propuesta o afirmación determinada que se le atribuye.

Gavira ha reconocido que es verdad que técnicamente, incluir esos nombres de personas concretas, no puede ser objeto del dictamen y que, en ese sentido, "es necesario que se haga de alguna manera una labor depurativa y, de alguna forma, después con el resto de enmiendas que no están relacionadas con estos aspectos más bien técnicos, se pueda hacer una determinada corrección para que el dictamen tenga la mayor calidad posible".

No obstante, ha defendido la inclusión de esos nombres en el documento inicial porque el objetivo de la comisión era escuchar a la sociedad civil andaluza y reflejarlo en un dictamen: "Si se quiere ser responsable, lo que no se puede hacer es dejar de escuchar a la sociedad civil andaluza y plasmar el programa electoral de un partido".

Sobre las consideraciones que se recogen en el dictamen respecto al estado autonómico, ha indicado que varios comparecientes han opinado que el estado autonómico "no ha dado respuesta a las demandas del personal sanitario" o ha provocado que el sistema educativo en España es un "poco desigual".

"No son exigencias de un partido, sino la realidad que existe en la calle, porque la gente se ha dado cuenta de que este estado autonómico que tenemos no da una respuesta inmediata y solvente a los problemas que tienen los ciudadanos", ha sentenciado Gavira, quien, por ejemplo, ha expuesto, en relación con el término violencia intrafamiliar, que no fue Vox quien lo inventó, sino que ese concepto "está reflejado en los planes de infancia del PSOE cuando era Gobierno en Andalucía".