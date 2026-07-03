Gavira (Vox) replica a Moreno que "habrá más conceptos que el arraigo" para aplicar la prioridad nacional en Andalucía

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno (i), saluda al portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira(d), tras lograr ser investido como jefe del Ejecutivo andaluz en la XIII - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el parlamento andaluz y futuro vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira, ha asegurado que "habrá más conceptos que el arraigo" para aplicar la prioridad nacional en base al acuerdo de gobierno firmado con el PP-A para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

"El arraigo es uno, pero habrá más conceptos en Andalucía para que, efectivamente, esa escasez de recursos que tenemos en nuestra tierra lleven como consecuencia que en las ayudas sociales sean primero los españoles", ha afirmado en una entrevista este viernes en el programa 'Espejo Público' de Antena 3.

En esta línea, ha insistido en que dichos condicionantes se "van a conseguir a través de las competencias de la Junta", así como con una proposición de ley para instar al Gobierno central a cambiar la ley de extranjería.

"Estamos hablando de que vamos a utilizar todos los instrumentos, los jurídicos y las competencias autonómicas, y también, por supuesto, la posibilidad que tenemos de cambiar las leyes nacionales desde el Parlamento y el Gobierno de Andalucía", ha subrayado.

En este sentido, ha remarcado la necesidad de que haya "voluntad política" para que las comunidades autónomas puedan conveniar la repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus países de origen. "Lo que hay que hacer es tener voluntad política para que se pueda aplicar lo que dice la ley y para que esos menores estén con quien tienen que estar, que es con sus padres", ha remarcado.

El acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox recoge la oposición "por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".

"No participará --continúa el documento-- en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Andalucía, no habilitando nuevos centros ni creando plazas en los existentes, así como reduciendo el gasto en esta material al mínimo imprescindible".

"NO ES PASAR POR EL ARO, ES APLICAR EL SENTIDO COMÚN"

Gavira ha defendido el acuerdo como "bueno para los andaluces" y ha pedido "quedarse con el fondo", más allá del reparto de competencias en el que Vox solo tendrá a su portavoz dentro del ejecutivo.

"En ese acuerdo hay mucho sector primario, mucha bajada de impuestos, mucha mejora de los servicios públicos. Lo que hay que quedarse es con el fondo del acuerdo, y el fondo es muy bueno, es un acuerdo en el que ganan los andaluces", ha reseñado.

El portavoz de Vox ha señalado que el acuerdo alcanzado en Andalucía es "prácticamente calcado" al del resto de comunidades autónomas donde ambas formaciones han suscrito pactos de gobierno recientemente, a la par que ha defendido que "la mayoría de españoles está de acuerdo con la prioridad nacional".

"Yo creo que eso no es pasar por el aro ni nada, eso es simplemente aplicar el sentido común. Le agradezco al señor Moreno Bonilla su disposición para llegar a un acuerdo", ha asegurado Gavira.

Sobre la "tardanza" para llegar a un acuerdo, el futuro vicepresidente de la Junta ha insistido en que desde Vox "tenían la mano tendida desde el día siguiente de las elecciones". "El Partido Popular ha tardado más días en responder para esas reuniones y por eso se ha demorado todo un poco, pero nuestra voluntad el primer día ya quedó reflejada", ha reafirmado.

Gavira ha reseñado que el futuro gobierno andaluza cuenta "con más apoyos que nunca" en referencia a los 68 escaños en el Parlamento autonómico que suman ambas formaciones.

"Lo más importante no es ni cómo se sienta él, ni cómo me sienta yo, ni lo que parezcamos delante de las cámaras. Lo más importante es que es un acuerdo bueno y de sentido común para los andaluces", ha concluido su entrevista el portavoz de Vox.