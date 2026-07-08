Gavira (Vox) insiste en el rechazo a la tasa turística, pero se reunirá con el sector para "ver por dónde respira"

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 8 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parlam - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actual portavoz de Vox en el Parlamento andaluz y futuro vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira, ha insistido este miércoles en el rechazo de su formación a la tasa turística, pero ha anunciado su intención, una vez que tome posesión del cargo, de reunirse con el sector para "ver por dónde respira" ahora en relación con este impuesto.

En rueda de prensa en el Parlamento, ha manifestado que cuando Vox se ha posicionado en contra de una tasa turística es porque ha escuchado a los agentes y ha planteado si lo que se pretende es establecer esa tasa para "que los ayuntamientos sigan mal gestionando los recursos públicos".

A su juicio, la excusa que dan siempre los que están a favor de la tasa turística es que se necesitan recursos y eso es "porque se gestiona mal".

Ha indicado que una vez que sea oficialmente consejero de Turismo, escuchará al sector turístico y se verá "qué tipo de sensibilidad tiene y por dónde va", recordando que cuando ha hablado con los agentes turísticos en la pasada legislatura, siempre le han expresado su posición contraria a la tasa.

"Que era una decisión política el que quiere que haya una tasa turística, no el sector, ha indicado Gavira, para quien la prioridad tiene que ser gestionar "bien" los recursos públicos.

"Cuando hablas con el sector, te dice que no la quieren, que es un problema político creado por los políticos para tener más recursos porque no gestionan bien", ha insistido el futuro consejero.

"Vamos a reunirnos con ellos otra vez, ahora desde el punto de vista de que somos el gobierno y gestionamos esa consejería, que es muy importante en Andalucía, para ver por dónde respira el sector", ha agregado.