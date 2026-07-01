El GDR del Medio Guadalquivir valora la continuidad del servicio ferroviario entre Palma y Villa del Río, en Córdoba

Vagones de trenes de media distancia. - RENFE

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Medio Guadalquivir de Córdoba ha valorado este miércoles, "de manera positiva, que el Consejo de Ministros haya aprobado la continuidad del servicio ferroviario de proximidad Palma del Río-Villa del Río, conocido como el Tren del Valle del Guadalquivir, un proyecto piloto que comenzó en 2023 y que responde a la necesidad de contar con un medio de transporte sostenible".

Aun así y a través de una nota, el GDR ha reclamado al Ministerio de Transportes "que subsane algunas deficiencias y que acometa mejoras para que este servicio, estratégico para el valle del Guadalquivir, sea eficiente, fiable y útil para los pasajeros".

En este sentido, el Grupo de Desarrollo Rural ha pedido "contar con horarios adaptados a las necesidades reales de los usuarios, acabar con la supresión de trenes sin previo aviso, corregir los retrasos que, en ocasiones, llegan a superar la hora y media, la puesta en marcha de las nuevas estaciones contempladas en el proyecto piloto y el estudio de nuevas paradas, que amplíen la cobertura del servicio en el territorio".

Así, esta asociación ha demandado "la reapertura de las estaciones de Almodóvar del Río y Montoro", y que los trenes "tengan parada en la estación de El Carpio, por la importancia de su ubicación para el desarrollo de la futura Base Logística del Ejército de Tierra".

El GDR ha recordado que solicitó, "hace varios meses, una reunión con responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible", sin que aún haya recibido respuesta, si bien ha reiterado su "satisfacción por la continuidad de este servicio" y confía en que, "lo antes posible", sea atendida su petición, "para trasladar las propuestas y seguir colaborando para consolidar este servicio ferroviario, estratégico para el desarrollo del Valle del Guadalquivir".