Gerardo Cuerva seguirá liderando la patronal granadina con el aval de más del 95 por ciento de organizaciones

GRANADA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, seguirá liderando la patronal granadina tras presentar su candidatura para las elecciones que celebra el próximo martes, 20 de enero, con el aval del 95,23 por ciento de las organizaciones empresariales de la provincia que pertenecen a la misma. La lista que ha presentado el anterior responsable de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empres (Cepyme) es la única que concurre.

Según ha informado la CGE en una nota de prensa, este pasado martes se cerraba el plazo de presentación de candidaturas para sus elecciones con esta única propuesta liderada por Gerardo Cuerva. El proceso culminará el 20 de enero con la celebración de la asamblea electoral de la organización.

La lista, que incluye tanto a los miembros del comité ejecutivo como a los presidentes de las 14 comisiones, cuenta con empresarios y representantes de los principales sectores económicos de Granada. Entre las vicepresidencias figura el nombre de Concha de Luna, mientras que hay otros referentes del empresariado en la provincia en las presidencias de grupos de trabajo como el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García, o el secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores, Francisco Martínez-Cañavate.