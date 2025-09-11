La gestión de la Mezquita genera debate en el Pleno de Córdoba recordando el PP la legitimidad del Cabildo

Imágenes de las obras de afianzamiento de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio que se produjo el 8 de agosto, a 5 de septiembre de 2025 en Córdoba (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La titularidad y gestión de la Mezquita-Catedral de Córdoba, a raíz del incendio en una capilla el 8 de agosto, ha generado debate este jueves en el Pleno del Ayuntamiento con una moción de PSOE y Hacemos, reclamando abrir el debate sobre "la gestión pública, participada y profesional", que ha sido rechazada al prosperar una enmienda del PP, con voto a favor de Vox, con la que se aprueba reconocer que el informe del Gobierno de 2021 sobre bienes inmatriculados por la Iglesia Católica concluyó que dichas inmatriculaciones, incluida la de la Mezquita-Catedral, se realizaron "conforme a la legalidad vigente en el momento de su inscripción, reconociendo así su plena validez jurídica y la titularidad legítima del Cabildo Catedralicio".

Asimismo, en la propuesta que ha salido adelante se indica que el informe de la asesoría jurídica municipal del Ayuntamiento, emitido el 28 de septiembre de 2016 y firmado por Mercedes Mayo, letrada jefe de la asesoría jurídica municipal en aquel momento, señaló que "de lo expuesto se desprende que la Mezquita-Catedral no es un bien de dominio público, según resulta de los archivos históricos consultados, ni puede serlo conforme a la normativa vigente, por lo que no cabe su inclusión en el Inventario de Bienes Municipales, ni su inscripción registral a favor del Ayuntamiento".

Además, en la enmienda se expresa "el más sincero agradecimiento" a la Unesco y a su directora general, Audrey Azoulay, por la carta remitida el 14 de agosto en la que se felicita tanto al Consistorio como al Cabildo Catedralicio, "titular y gestor del bien, por la rápida y eficaz actuación tras el incendio del 8 de agosto". La Unesco destacó "la coordinación de los dispositivos de emergencia y la ejemplar aplicación de protocolos de prevención", subrayando "el valor universal excepcional del monumento".

Por otra parte, se ha acordado incluir en la aprobación definitiva del Plan de Gestión del Casco Histórico, cuya aprobación está prevista para este mes, la constitución de un órgano de coordinación en el que participen la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura --"como administraciones tutelantes y responsables de la relación con la Unesco"--, el propio Ayuntamiento y el Cabildo Catedralicio como titular y gestor del bien que motivó la declaración de Patrimonio Mundial.

Igualmente, se apoya desde el Ayuntamiento "la pronta ejecución de las medidas de restauración de la Mezquita-Catedral tras el incendio del 8 de agosto, garantizando la máxima agilidad administrativa", a la vez que "respaldar la actualización del Plan de Autoprotección, en función de las conclusiones técnicas derivadas del siniestro, y conforme a los estándares internacionales de conservación preventiva y gestión de riesgos".

En este marco, han defendido que se debe "mantener y reforzar la revisión periódica de hidrantes y sistemas antiincendios, renovados oportunamente 18 meses antes del incendio, asegurando su óptimo funcionamiento bajo la supervisión del Ayuntamiento; reforzar las acciones de formación continua y la realización de simulacros de intervención de bomberos, cuya eficacia ha quedado demostrada en la contención del incendio".

También, "troceder al traslado de aquello que haya actualmente en el monumento, y que no sea estrictamente necesario, a dependencias externas, tal y como ya estaba previsto en el Plan Director y en el Plan de Autoprotección, a fin de reducir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad del bien".

Y se ha acordado dar traslado del contenido íntegro de estos acuerdos al Ministerio de Cultura del Gobierno de España, a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a Icomos como organismo consultivo de la Unesco y al Cabildo Catedralicio, titular y gestor de la Mezquita-Catedral.

En la moción de PSOE y Hacemos, además de plantear abrir el debate sobre "la gestión pública, participada y profesional", ambos grupos pedían "la aprobación urgente de un Plan Director sobre el monumento tras el incendio que amenazó el conjunto patrimonial este verano y que no tuvo consecuencias irreparables por la rápida intervención de los bomberos". También ha intervenido en el debate el presidente de la Plataforma Mezquita-Catedral, Miguel Santiago.

EXPLANADA ESTACIÓN DE TRENES

En otro orden de cosas, los cuatro grupos han respaldado una moción conjunta para pedir al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, diseñar, en colaboración con el Ayuntamiento, un proyecto de actuación para la puesta en valor de la explanada de la estación de trenes.

Al respecto, han apuntado que "el proyecto deberá dotar este espacio de zonas verdes que contribuyan a que este lugar se convierta en un punto de encuentro y convivencia al tiempo que suponga la renaturalización de la plaza".

En otra moción conjunta, han solicitado al Gobierno de España la inclusión del municipio de Villanueva del Rey en la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil (zona catastrófica), a pesar de no activarse por parte de la Junta de Andalucía el nivel 1 de emergencia que lo hubiese incluido en el decreto de zonas catastróficas, al no cumplir con los requisitos técnicos.

"CUIDADOR HONORARIO"

Los grupos han dado el visto bueno a dos declaraciones institucionales, una de ellas en agradecimiento a Rafael Estévez Recio, uno de los cuidadores más destacados de los patios, en este caso como cuidador de la 'Casa Patio' de la calle Trueque número 4 desde el año 1974, de modo que "ha puesto el corazón y el alma en el cuidado tanto del patio como de las flores que en él se encuentran, haciendo posible que cada primavera sea uno de los más visitados de Córdoba y así presumir de la belleza que atesoran".

Por ello, el Consistorio agradece y reconoce "la dedicación y el esfuerzo" de Rafael Estévez Recio, quien ha entendido este cuidado como "una forma de vida, ayudando a la promoción de Córdoba en la Fiesta de los Patios Cordobeses", otorgándole la consideración de "cuidador honorario" de dicho patio.

Y la segunda declaración ha sido para conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre, "una fecha para alzar la voz frente a una de las formas más crueles y silenciadas de violencia: la que convierte a seres humanos en mercancía".

Así, desde el Ayuntamiento se reitera "el compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la trata en todas sus formas", en este caso con campañas de sensibilización, acciones de formación, colaboración con entidades sociales y proyectos de atención, entre otros aspectos.

HONORES Y DISTINCIONES

De igual modo, los cuatro grupos han aprobado la moción conjunta en materia de honores y distinciones para el año 2025, con la concesión de las medallas y distinciones honoríficas al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), al obispo titular de la Diócesis de Bangassou, Juan José Aguirre, al grupo de rock Medina Azahara y a la atleta Carmen Avilés.

En cuanto a otras mociones, el PP ha sacado adelante dos enmiendas a la totalidad a mociones del PSOE, una en apoyo al pueblo palestino, con la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox y Hacemos, y otra sobre la mejora en el desarrollo y eficacia de todas las competencias que tiene el Consistorio sobre los centros educativos públicos de la ciudad. Asimismo, PP y Vox han apoyado una moción sobre el proyecto de rehabilitación de las viviendas del Parque Figueroa.