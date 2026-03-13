Glovo aplicará un ERE a toda su plantilla andaluza excepto en Huelva y Granada

Archivo - Un repartidor de Glovo en imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por Glovo podría afectar a los trabajadores de toda su plantilla en Andalucía, según han indicado a Europa Press fuentes sindicales, que han precisado que, en principio, el ajuste no tendría impacto en Huelva ni Granada.

Por el momento, no se ha concretado el número de empleados que podrían verse afectados en Andalucía dentro del proceso de reestructuración planteado por la compañía de reparto a domicilio, que sí ha comunicado la apertura de este expediente a nivel estatal.

Las mismas fuentes han señalado que el impacto del ERE se repartiría entre las provincias andaluzas donde la empresa mantiene actividad, si bien el alcance concreto de las salidas todavía no se ha detallado.

De esta manera, el pasado miércoles Glovo anunció el inicio de un periodo de consultas para un ERE que afectará a un máximo de 750 repartidores en España y reducirá su servicio en 63 localidades en diferentes provincias de España para "evitar su cierre".

Según ha confirmado un portavoz de la compañía en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de una decisión "difícil", pero ha subrayado que la aplicación mantendrá su operativa habitual en el resto de ciudades, que superan las 800 en todo el país.

Las mismas fuentes han concluido que se seguirá trabajando para "ofrecer la mejor experiencia posible" tanto a clientes como a comercios a pesar de la reducción de su huella geográfica en el mercado español.

La plataforma de reparto ha achacado el "ineficiente" sistema de reparto actual, llamado Gen2, el inicio de un periodo de consultas para el ERE, según afirma en un comunicado de la compañía remitido a los empleados de las distintas comunidades autónomas en las que opera.

El ERE se fundamenta en "causas organizativas y productivas", ante la necesidad de adaptar la estructura operativa para garantizar su viabilidad y competitividad.

De acuerdo con la empresa, el actual sistema de reparto "ha demostrado ser ineficiente y ha provocado una notable caída en la calidad del servicio, especialmente en poblaciones de tamaño medio y pequeño".

Esta situación, indica la plataforma, hace "imprescindible, principalmente, la transición al modelo Gen1", en el que la compañía no asume la operativa de reparto.

