El ERE voluntario de Iberia podría afectar a hasta 37 trabajadores en Andalucía

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario que negocia Iberia y que podría dirigirse a cerca de 996 trabajadores en España podría afectar en Andalucía a hasta 37 empleados, entre mecánicos y personal administrativo, según ha indicado el delegado de South CCOO Málaga, Juan Aguilar, a Europa Press.

En concreto, el ajuste podría alcanzar a 32 mecánicos, que saldrían mediante bajas incentivadas, así como a dos trabajadores del Grupo Superior de Gestión Técnica (GSTP).

A estas salidas se sumarían además hasta tres posibles prejubilaciones dirigidas a trabajadores mayores de 61 años, dentro del mismo proceso voluntario que negocia la aerolínea con los sindicatos.

Del mismo modo, desde el sindicato han subrayado que el expediente se plantea en carácter voluntario, por lo que las salidas dependerán de la adhesión individual de los trabajadores a las condiciones que finalmente se acuerden en la negociación.

En el caso de Andalucía, el grueso de las salidas previstas se concentraría en el colectivo de mecánicos mediante bajas incentivadas, mientras que las prejubilaciones se reservarían para trabajadores de mayor edad, concretamente aquellos que superasen los 61 años, que podrían ser hasta tres personas como máximo.

Así, este jueves Iberia y los sindicatos constituyeron la mesa negociadora para el ERE voluntario que la compañía propone para 996 trabajadores de los distintos colectivos --pilotos, tripulantes de cabina y tierra--.

La compañía ya comunicó a los representantes de los trabajadores su intención de iniciar este procedimiento el pasado 17 de febrero y ahora, tras la constitución de la comisión negociadora, se ha establecido un calendario tentativo de reuniones para continuar con las negociaciones en las próximas semanas, según han informado fuentes de la compañía.

De los 996 trabajadores que podrían acogerse, 106 serían pilotos, 137 tripulantes de cabina y 753 trabajadores de tierra (305 MRO --mantenimiento y reparación--, 243 Producción Tierra y 205 áreas corporativas).

Asimismo, el inicio del proceso ya se ha comunicado a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid.

El pasado 27 de febrero, durante la rueda de prensa tras la presentación de resultados del grupo IAG, el presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, señaló que Iberia va a necesitar "una transformación de los perfiles" de cara a ejecutar el Plan de Vuelo 2030, su hoja de ruta para los próximos años.