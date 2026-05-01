El Gobierno aclara a Sumar que lo relativo a la mina 'El Calamón' de Almodóvar (Córdoba) es competencia de la Junta

Archivo - Panorámica del embalse de La Breña II, junto a la que se ubica la mina 'El Calamón', que se pretende reabrir, entre los términos municipales de Almodóvar y Posadas (Córdoba). - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aclarado al portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que la cuestión relativa al proyecto de reapertura de la mina 'El Calamón', en Almodóvar del Río (Córdoba), al que ya se ha opuesto el Ayuntamiento carbulense, "es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía" en "materia de industria, energía y minas".

Así lo recoge la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que ha dado el Gobierno de la Nación a las preguntas que, igualmente por escrito, le formuló el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, quien quiso saber si "tiene conocimiento el Gobierno del proyecto minero 'Mina El Calamón' en Almodóvar del Río y del amplio rechazo social manifestado durante su tramitación", y si "considera que se han garantizado adecuadamente los derechos de información y participación pública".

Junto a ello, el pasado febrero, Santiago preguntó si "ha participado o tiene previsto participar la Administración General del Estado, en particular a través de la Confederación Hidrográfica competente, en la evaluación de la posible afección del proyecto a masas de agua superficiales y subterráneas", y si "considera que se han evaluado de forma suficiente los riesgos ambientales y acumulativos derivados de la actividad extractiva".

Además, el diputado por Córdoba también indagó si "dispone el Gobierno de información sobre la evaluación de los posibles impactos del proyecto en la salud pública y, en el marco de sus competencias", si "considera que se ha aplicado adecuadamente el principio de precaución previsto en la normativa ambiental básica".

En cuanto a "la eventual reactivación de un proyecto que habría permanecido paralizado durante aproximadamente diez años", Santiago también quiso saber si "ha analizado el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, si dicha circunstancia exige la actualización de estudios e informes conforme a la normativa estatal vigente, en garantía del principio de seguridad jurídica".

Por último, el portavoz adjunto de Sumar preguntó si "considera el Gobierno que proyectos de esta naturaleza son compatibles con los objetivos estatales en materia de transición ecológica, protección de recursos hídricos y desarrollo sostenible", y también si "tiene previsto el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica, mantener una reunión con el Ayuntamiento de Almodóvar del Río para abordar conjuntamente el contenido de sus alegaciones" contra el proyecto.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Ante estas cuestiones, el Gobierno de España ha respondido ahora que "la mina 'El Calamón', en Almodóvar del Río (Córdoba), es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, según lo establecido en el Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de industria, energía y minas".

En cuanto a la intervención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dado que la mina que se pretende reabrir está ubicada entre los términos municipales de Almodóvar y Posadas (Córdoba), junto al embalse de La Breña II, el Ejecutivo central ha respondido que "no se tiene constancia de ninguna solicitud relativa a una actuación minera en el término de Almodóvar del Río".

En cualquier caso y "en el caso de que la solicitud a la que se hace referencia en la pregunta se produjera, esta sería analizada por el organismo de cuenca conforme a las previsiones establecidas en la normativa vigente, con relación a la planificación y la gestión del uso del dominio público hidráulico", según concluye la respuesta del Gobierno de la Nación.