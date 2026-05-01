El PSOE de Córdoba asegura una apuesta "firme" por el empleo público y "tolerancia cero" contra la siniestralidad

Acto reivindicativo del PSOE de Córdoba con motivo del Primero de Mayo. - PSOE CORDOBA

CÓRDOBA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha reivindicado en este Primero de Mayo el programa socialista de cara a la cita electoral del 17 de Mayo para, entre otras acciones, poner en marcha una Estrategia Andaluza de Empleo de Calidad y un Plan de Tolerancia Cero frente a la siniestralidad laboral, así como una apuesta "firme" por el empleo público.

Bajo el lema "empleo digno, estable, seguro y de calidad", la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y la cabeza de lista de la candidatura socialista en la provincia, Silvia Mellado, han garantizado el compromiso de cara a las elecciones andaluzas del 17-M de trabajar para lograr esos avances, "desde el convencimiento de que el empleo digno es la primera política de igualdad", ha recogido la formación en una nota.

Antes de participar junto a la delegación provincial del PSOE en la manifestación por el Primero de Mayo convocada por los sindicatos que ha recorrido las calles de la capital, Crespín y Mellado han adelantado que, para avanzar en esos objetivos, el programa socialista recoge la puesta en marcha de una Estrategia Andaluza de Empleo de Calidad que, entre otras medidas, planteará incentivos para convertir contratos temporales en indefinidos o condicionar la concesión de ayudas públicas a que las empresas cumplan criterios claros de empleo digno e igualdad, además de iniciativas para favorecer la incorporación al mercado laboral de colectivos con más dificultades, como jóvenes, personas mayores de 45 años o mujeres.

Como ha subrayado Silvia Mellado, se tratan de compromisos que sitúan a las personas en el centro para aportar a cada trabajador "estabilidad, un salario digno para vivir y unas jornadas laborales que favorezcan la conciliación"; y porque detrás de cada persona desempleada hay proyectos de jóvenes que no pueden desarrollarse o la incertidumbre de mayores de 45 años que no logran reincorporarse al mercado laboral y mujeres que encadenan contratos precarios.

Tras recordar los avances conseguidos con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, como la subida del SMI o la reducción de la jornada laboral, Mellado ha afirmado que el compromiso de María Jesús Montero es trabajar para que esos logros también signifiquen "mejores salarios, más estabilidad, igualdad y prevención laboral y una Junta que acompañe de verdad a quienes buscan empleo".

El programa socialista también plantea la transformación del Servicio Andaluz de Empleo para que se convierta en una "agencia moderna" que ayude a las personas desempleadas en su itinerario laboral y facilite su inserción, por lo que el PSOE se compromete a reforzar la red de orientadores y orientadoras laborales y crear una ventanilla única digital de empleo que integre orientación, formación e intermediación y, sobre todo, reduzca la burocracia.

Junto a ello, el programa socialista promete una apuesta "firme" por el empleo público, con un plan plurianual para anticiparse a las necesidades en sectores como la sanidad, la educación o la dependencia, sin olvidar el apoyo al trabajo autónomo, el emprendimiento y la economía social. "Pedimos la confianza al electorado y el voto para el PSOE para que María Jesús Montero como próxima presidenta de la Junta pueda desarrollar este programa, riguroso y con medidas centradas en las personas".

Por su parte, Rafi Crespín ha puesto en valor la lucha contra la siniestralidad laboral como una prioridad en la acción de gobierno socialista, y, en esa línea, ha destacado el compromiso socialista recogido en el programa de que la Junta de Andalucía se persone como acusación en los casos de accidentes laborales mortales.

La dirigente provincial ha ensalzado que este 1º de Mayo "tenemos 22 millones de razones para defender lo logrado en el mercado laboral y no dar ni un paso atrás, como es que España haya superado por primera vez los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social gracias a las medidas de un gobierno progresista, como fue la reforma laboral, y de la mano de nuevos derechos laborales".

Así, ha citado el crecimiento de un 60% del Salario Mínimo Interprofesional, la reducción de la temporalidad un 12%, la caída del paro y la mayor incorporación de mujeres al mercado. "En Córdoba hay 25.000 personas trabajando más que en 2018, y los contratos indefinidos se han disparado hasta superar los 119.000, multiplicándose respecto a 2019, lo que significa menos precariedad, menos temporalidad y más dignidad en el trabajo", ha concluido.

