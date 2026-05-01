Adelante Andalucía defiende reducir la jornada laboral: "no puede ser que se siga trabajando igual", pese a los avances

José Ignacio García en la manifestación del 1 de mayo en Jaén. - ADELANTE ANDALUCÍA

JAÉN 1 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha llamado a reducir la jornada laboral para todos los trabajadores, ya que "no puede ser" que, pese a "tantos avances tecnológicos", se siga "trabajando igual o en condiciones más precarias".

Así lo ha indicado este viernes su candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, José Ignacio García, quien ha participado en Jaén en la manifestación con motivo del 1 de mayo.

La principal propuesta para esta jornada ha sido la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales para todos los sectores y manteniendo los salarios, según ha informado en una nota Adelante Andalucía.

"Necesitamos trabajar menos horas para trabajar todos y todas. No puede ser que en un mundo con cada vez más avances tecnológicos, con inteligencia artificial, con cada vez más avances de todo tipo, estemos trabajando más que nunca y en peores condiciones laborales que nunca", ha asegurado.

García, además, se ha referido al inicio de la campaña electoral de Vox en Jaén con la presencia de Santiago Abascal, punto en el que destacado que "los señoritos de las paguitas no son bienvenidos en Andalucía".

"Un tipo que no ha trabajado en su vida, que no ha estudiado en su vida, que solo ha vivido de paguita, que tiene al número dos cobrando paguitas de Canal Sur de 60.000 euros al año sin trabajar para Canal Sur. No sois bienvenidos porque sois unos flojos", ha manifestado.

Igualmente, ha pedido al Partido Popular que abandone el "triunfalismo" y ha recordado que "el desempleo ha aumentado del 24 al 25 por ciento con el gobierno de Moreno Bonilla".

Por último, el candidato de Adelante Andalucía ha denunciado que tanto el PP cuanto Vox "defienden a los de arriba: a Asisa, Quirón, Adeslas y las grandes multinacionales".

Frente a ello, ha asegurado que "todo se construye gracias a la clase trabajadora". "Toda la riqueza que existe la creamos la gente trabajadora. Y no la tenemos la gente trabajadora. Nos la quitan todos los días", ha concluido García.