El PSOE de Almería defiende que votar a Montero en el 17M es "garantizar los derechos laborales" de los almerienses

El cabeza de lista del PSOE de Almería al Parlamento de Andalucía, José Nicolás Ayala, en la manifestación del 1 de Mayo. - PSOE DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE de Almería al Parlamento de Andalucía, José Nicolás Ayala, ha defendido este viernes, 1 de Mayo, que votar a la secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo es "garantizar los derechos laborales de los almerienses y del conjunto de trabajadores de Andalucía", frente a un Gobierno del presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno que, según ha criticado, "se ha puesto de perfil" ante problemas laborales esenciales para la provincia.

Según ha recogido la formación política en una nota, Ayala ha reivindicado el diálogo social como herramienta "para cambiar la vida de la gente, como han demostrado el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos con avances de gran calado en los últimos años". Entre ellos, ha destacado la subida del salario mínimo interprofesional, que beneficia en Almería a unas 150.000 personas, la reforma laboral, la reducción de la temporalidad, la revalorización de las pensiones y la protección del empleo cuando más falta hacía a través de los ERTE.

"Los almerienses y el resto de andaluces necesitamos al frente del Gobierno andaluz a una mujer como María Jesús Montero, que se preocupe de los trabajadores y de mejorar nuestros servicios públicos", ha subrayado el candidato socialista.

Asimismo, Ayala ha reclamado también un acuerdo justo para el manipulado hortofrutícola, que permita que unas 30.000 personas, la mayoría mujeres, puedan mejorar su condiciones laborales, "con jornadas y horarios del siglo XXI" y un salario por encima del SMI.

"Resulta lamentable que se haya puesto de perfil en este asunto o directamente haya votado en contra de las iniciativas del PSOE en el Parlamento andaluz o esta misma semana en el Senado", ha criticado.

Además, ha incidido en la voluntad de María Jesús Montero de rescatar el servicio de Ayuda a Domicilio para "dignificar, no sólo su trabajo, sino también su salario". "Es justo que esas manos que cuidan a nuestros mayores y que nuestras frutas y hortalizas se exporten a todo el mundo se dignifiquen", ha señalado.

AVANCES EN EMPLEO

Por otro lado, José Nicolás Ayala ha afirmado que este Primero de Mayo también es un buen momento para que los trabajadores le recuerden al PP "su voto en contra de la reforma laboral", una norma que, según ha indicado, ha impulsado el empleo hasta alcanzar datos históricos.

Además del récord de afiliación, con 22 millones de personas afiliadas en España y más de 343.000 en Almería, Ayala ha destacado el descenso de la temporalidad y la precariedad.

"Tenemos el mayor incremento de la historia de mujeres trabajando en la provincia de Almería: 152.000, frente a las 119.000 que cotizaban cuando el PP salió del Gobierno en 2018", ha señalado.

Según ha explicado, esto supone 33.000 mujeres más cotizando, lo que permitirá que muchas almerienses puedan tener en el futuro "unas pensiones más dignas".

SINIESTRALIDAD LABORAL

De otro lado, el candidato socialista ha destacado el compromiso de Montero de poner en marcha, desde el Gobierno que presida, un Plan Andaluz de Tolerancia Cero con la Siniestralidad Laboral, con medidas estructurales, refuerzo de la inspección y la investigación de cada uno de los accidentes graves y mortales.

"Es intolerable que el Gobierno de Moreno Bonilla cruce los brazos ante el dramático aumento de los accidentes laborales en Andalucía", ha reprochado.

El candidato socialista ha remarcado que en 2025 perdieron la vida 121 trabajadores y trabajadoras en Andalucía, de los que 9 lo hicieron en Almería, y ha acusado al Gobierno andaluz de no haber puesto las medidas necesarias para reducir esta alta siniestralidad laboral, que exige "políticas serias y sostenidas en el tiempo".

"Llenar las urnas de votos socialistas" Por último, ha defendido que Andalucía necesita un Gobierno presidido por María Jesús Montero para proteger los derechos laborales y reforzar unos servicios públicos que, según ha afirmado, están "destrozados con Moreno Bonilla".

En este sentido, ha apostado por "más contratos desde lo público" para reforzar la educación, la sanidad y la dependencia.

"Este próximo 17 de mayo animo a los almerienses y las almerienses a llenar las urnas de votos al PSOE, como alternativa real a este despropósito de Gobierno del PP en Andalucía", ha concluido.

