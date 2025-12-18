El Gobierno aduce que "no hay excusa" para que la Junta, "en una situación boyante, abandone" a los dependientes

Archivo - Centro de atención a personas dependientes. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este jueves que la Junta de Juanma Moreno "no tiene excusa alguna" para "en una situación boyante", tras la aprobación del Presupuesto de 2026 que "dice que es histórico", "abandonar a los más vulnerable", en alusión a los dependientes.

Fernández, en declaraciones a los medios, ha sostenido que Andalucía es la comunidad autónomas con "los peores datos" de Dependencia en España cuando, ha asegurado, "no recibe menos que otras". De hecho, ha enfatizado que "recibe más que ninguna en España". El delegado del Gobierno ha manifestado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha incrementado año tras año" la partida de estos servicios.

Por contra, la Junta afirmaba esta semana que ha reducido en 106 días la media de días de espera para acceder al sistema de la dependencia en el periodo comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, mientras que la media nacional ha experimentado una subida de 16 días en este mismo periodo.

La Administración incidía en que "el tiempo de espera en Andalucía también llegó a situarse en 499 días en el año 2012, pero en ese momento el sistema tenía 190.000 beneficiarios. Ahora, con 512 días, contamos con casi 333.000, lo que se traduce en que son trece días menos con más de 140.000 beneficiarios más, los datos hablan por si solos".

En este punto, la Junta reiteró su compromiso con la dignidad de los dependientes. "Pedimos perdón por las personas que mueren esperando la dependencia, por las que fallecen ahora y las que fallecían antes", recordando que "en 2018, con el PSOE en la Junta, fallecieron esperando en las listas de espera el doble de personas que este año".