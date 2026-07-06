Andalucía ve "puro teatro" el CPFF porque los PGE para 2027 "no van a ver la luz"

(i-d) La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha calificado de "paripé y puro teatro" la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como paso previo imprescindible para que el Gobierno de España pueda diseñar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Puro teatro", ha remarcado España, porque "el presupuesto de 2027 no va a ver la luz" ya que "no hay mayoría" parlamentaria.

En declaraciones previas al Consejo, la consejera portavoz en funciones ha acusado al ministro de Hacienda, Arcadi España, de "utilizar" a las comunidades autónomas para este "paripé" con el que "perdemos el tiempo". Lo que sí ha criticado duramente Carolina España es la reunión anunciada para finales de este mes de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la aprobación del nuevo sistema de financiación que "privilegia al independentismo" catalán.

"Todo --ha subrayado-- para que Pedro Sánchez siga un día más, una semana más, un mes más... en la Moncloa". Los gobiernos regionales del PP que han acudido este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) han reclamado al Ministerio de Hacienda un mayor margen de gasto de cara al próximo ejercicio, a la vez que han insistido en que pondrán encima de la mesa la reforma de la financiación autonómica, pese a que el Gobierno central no lo ha incluido en el orden del día.

Así se han ido pronunciando en declaraciones a los periodistas los consejeros autonómicos de Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias y Madrid a su entrada a este Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el ministro de Hacienda, Arcadi España, fijará los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

Al término de la reunión, ha reconocido que "el tono ha mejorado, pero el fondo es el mismo". "Este Gobierno no ha sido capaz de presentar ni un solo presupuesto en toda la legislatura y estamos en el momento de mayor debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, asediado por los casos de corrupción", razón por la cual "el Gobierno quiere hablar ahora de Presupuestos".

Carolina España ha recordado en una nota de prensa que los socios del Gobierno de Pedro Sánchez ya han advertido que el proyecto que pudiera presentar el Gobierno no contará con apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante. "Estamos ante un paripé, un teatrillo, que nos hace perder el tiempo, porque todos sabemos que los PGE que no van a ver la luz".

La consejera también se ha referido a la regla de gasto, un asunto que formaba parte del orden del día de la reunión del CPFF, y ha señalado que es "absolutamente incompatible cumplir la regla de gasto y el objetivo de déficit. En el caso de Andalucía, que ya recibimos 1.500 millones de euros menos que la medida por el actual sistema de financiación, cumplir con la regla de gasto supone que tengamos que ir a un superávit de más de mil millones de euros".

"Es decir", ha explicado Carolina España, "que, entre el déficit de financiación y la regla de gasto, tendríamos que retraer 2.500 millones de euros de servicios fundamentales como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia". Por otro lado, la consejera se ha referido al anuncio del ministro Arcadi España de un nuevo CPFF a final de julio para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica, y ha recordado que "todas las comunidades, a excepción de Cataluña, dijimos que no al modelo que nos presentó la anterior ministra, porque privilegiaba el independentismo catalán en detrimento del resto de los territorios". "Es una compra de votos con dinero público, y eso también es una forma de corrupción".