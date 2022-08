Gobierno anima a los andaluces a solicitar los abonos de Cercanías y Media Distancia para beneficiarse de la gratuidad

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha animado este martes a los andaluces a registrarte en las app de Renfe y Cercanías y en la web 'www.renfe.com' para conseguir los abonos de gratuidad para Cercanías y Media Distancia, de los que se podrán beneficiar del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año.

Así lo ha indicado Fernández a través de un comunicado remitido por la Delegación del Gobierno en Andalucía, donde ha recordado que dichos abonos se podrán adquirir a partir del 24 de agosto, y ha resaltado el "doble beneficio" de esta medida "tanto para el medio ambiente como para el bolsillo de los andaluces".

Asimismo, ha apuntado que este compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Debate del Estado de la Nación, el pasado mes de julio, "es hoy una realidad que permitirá fomentar el transporte público, reduciendo el uso del vehículo privado, y, por tanto, rebajar nuestra dependencia energética y nuestra huella de carbono".

A este objetivo, Pedro Fernández ha sumado otro "que impactará directamente sobre el bolsillo de los andaluces, ya que podrán viajar gratis durante cuatro meses en Cercanías y Media Distancia de los entornos de Cádiz, Sevilla y Málaga".

De esta forma, ha explicado que, "con tan sólo una fianza de diez euros, en el caso de los Cercanías, y de 20 euros en Media Distancia, que posteriormente les serán devueltos", los viajeros tendrán a su disposición "un código QR en sus móviles que les permitirá acceder al control de entrada o, en caso de no disponer de lector QR, hacerse con los billetes físicos en las máquinas autoventa y taquillas que les permitan cruzar los tornos".

En este sentido, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha explicado que esta medida se amplía a los abonos Avant, alta velocidad declarados Obligación de Servicio Público (OSP), que en el caso de Andalucía incluye los corredores Sevilla-Córdoba-Málaga --con parada en Puente Genil y Antequera--; Sevilla-Córdoba-Granada --con parada en Loja y Antequera--, así como Málaga-Granada. "En este caso los usuarios se beneficiarán de descuentos del 50% durante los cuatro meses", ha aclarado Fernández.

Al hilo de la cuestión, ha aseverado que desde el Gobierno de España siguen "dando pasos para garantizar un futuro sostenible a próximas generaciones, fomentando el uso de un transporte limpio", pero sin olvidarse de "dar respuesta hoy a la clase media y trabajadora ofreciéndole opciones que supongan aliviar su carga económica diaria".

Por último, respecto al caso de la Alta Velocidad, Pedro Fernández ha recordado que esta medida no afecta a los servicios de alta velocidad no declarados Obligación de Servicio Público (OSP), ya que "no se pueden aplicar en aquellos corredores en los que está previsto que entren nuevas empresas a operar en el corto plazo o en los que ya están operando más de una compañía ferroviaria".