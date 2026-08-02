El Gobierno aprueba incentivos regionales para dos proyectos de inversión en Granada por casi 7 millones

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

GRANADA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales de casi 7 millones de euros a dos proyectos en la provincia de Granada.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, el importe global de las subvenciones concedidas es de 6.915.945,92 euros y permitirá movilizar una inversión total de 32.506.552 euros. En cuanto a los proyectos, esta ayuda irá dirigida al municipio de Almuñécar y Motril. Estos proyectos mantendrán puestos de trabajo y crearán otros 99 nuevos empleos en dos empresas.

De esta manera, en Almuñécar, la empresa Fuerte la Herradura, S.L. recibirá 6.043.962 euros, lo que propiciará la movilización de 26.278.096 euros y la creación de 90 empleos. Por su parte, la empresa Falstacen, S.L, ubicada en Motril, será subvencionada con 871.983,84 euros, de una inversión total de 6.228.456 euros, que contribuirán a generar 9 nuevos empleos.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que estas ayudas suponen "un importante respaldo a la inversión productiva en la provincia", además de que ha subrayado que estos incentivos están dirigidos a financiar proyectos de "inversión productiva", generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles e impulsará iniciativas empresariales que fortalezcan la actividad económica en municipios como Almuñécar y Motril, lo que contribuye a un crecimiento "más equilibrado y sostenible de la provincia".

A nivel nacional, se han aprobado 97 proyectos, que han recibido 281.251.649 euros de subvención y suponen una inversión total de 1.163.330.418 euros. Estos proyectos lograrán mantener 22.849 puestos de trabajo en esas 97 empresas y crearán otros 2.743 nuevos empleos.