El Gobierno concede más de un millón para localizar y exhumar a víctimas de la Guerra Civil en Andalucía

MADRID/SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 30 de septiembre, un Real Decreto que regula la concesión directa a diputaciones y ayuntamientos andaluces por valor de 1.050.000 euros, destinados la realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de restos de personas víctimas de la Guerra de España y la dictadura franquistas.

A éstas se suma la concesión directa de otro millón de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el mismo fin, según se detalla en una nota de prensa de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Las entidades beneficiarias en Andalucía son las diputaciones de Jaén y Sevilla, y los ayuntamientos de Córdoba, Huelva, Sevilla, Jaén, Nerva (Huelva) y Víznar (Granada). Se conceden ayudas también a las diputaciones de Cáceres, Badajoz y La Coruña que, junto con el millón otorgado a la FEMP, suman un total de 2,4 millones de euros en subvenciones de concesión directa en materia de memoria democrática.

Este Real Decreto, que se aprueba en el marco del II Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2025-2028, contempla también 100.000 euros para erigir memoriales de dignificación en los que poder depositar los restos mortales que no se puedan identificar.

Se trata de 50.000 euros para el ayuntamiento de Nerva (Huelva), donde se han recuperado restos de 266 víctimas; y 50.000 euros para el ayuntamiento de Víznar (Granada), donde se han recuperado restos de 171 víctimas.

BALANCE DE LOS PLANES CUATRIENALES

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho un repaso en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de los logros obtenidos con los dos Planes Cuatrienales desplegados por el Gobierno de España desde 2019 hasta hoy para exhumar fosas comunes en todo el país.

Los planes establecen como objetivos prioritarios la erradicación de las fosas que son susceptibles de exhumación, con la localización, exhumación e identificación de las víctimas, la divulgación de los trabajos efectuados y la dignificación de las víctimas bajo los principios de "verdad, justicia y reparación".

Desde 2019, con los gobiernos presididos por Pedro Sánchez "se han realizado 8.941 exhumaciones de víctimas en toda España" de las cuales 6.000 han sido financiadas directamente por los planes cuatrienales, según han destacado desde el Ejecutivo.

El ministro ha recordado asimismo que, en 2019, un estudio de la Sociedad Aranzadi situaba en 20.000 el número de cadáveres de víctimas que en ese momento eran susceptibles de exhumar. "Con estas casi 9.000 exhumaciones en cinco años hemos avanzado mucho. Estamos hablando de casi la mitad de las susceptibles exhumaciones, y ha sido gracias a las entidades memorialistas, las administraciones públicas en todos sus niveles y a la aportación del Gobierno de España con los planes cuatrienales", ha señalado.

Entre las entidades beneficiarias figuran las diputaciones provinciales de Jaén --por un importe de 100.000 euros-- y de Sevilla --a la que asignan 150.000 euros--, así como los ayuntamientos de Sevilla, Jaén, Huelva y Córdoba, que tienen "grandes fosas en proceso de exhumación o se van a iniciar en breve, en concepto de primera aportación estatal para la exhumación de grandes fosas".

Concretamente, el Ayuntamiento de Sevilla se verá beneficiado con un importe de 200.000 euros, para la exhumación de la fosa común de Monumento del cementerio de San Fernando, en la que se encuentran los restos de más de 2.000 personas, "resultado de los fusilamientos como consecuencia de los bandos de guerra de Queipo de Llano y consejos de guerra".

Al Ayuntamiento de Jaén se destina un importe de 200.000 euros, para la exhumación Fosa 702 del cementerio de San Eufrasio, en el que se encuentran los restos de unas 1.800 personas, "resultado de las ejecuciones de las condenas a muerte de los Consejos de Guerra sumarísimos".

El Ayuntamiento de Huelva recibirá un importe de 150.000 euros, para continuar con la exhumación de fosas comunes del cementerio de La Soledad, en el que se encuentran los restos de 1.100 personas, "resultado de las ejecuciones de las condenas a muerte de los Consejos de Guerra sumarísimos y de los bandos de guerra".

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba se verá beneficiado con un importe de 150.000 euros, para continuar con la exhumación de las fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael, "en los que puede haber unas 4.500 personas, resultado de los consejos de guerra sumarísimos y bandos de la guerra".

Por otro lado, el Gobierno ha acordado destinar 50.000 euros a los Ayuntamientos de Nerva y Víznar para "erigir memoriales de dignificación en donde se puedan depositar los cadáveres que no se identifiquen y, por tanto, no puedan entregarse por ahora a los familiares para que les den digna sepultura".

En las actuaciones de exhumación de fosas desarrolladas con financiación estatal en ambos municipios se han recuperado 266 víctimas en Nerva y 171 --de los que cinco ya están identificados genéticamente-- en Víznar, según han precisado desde el Gobierno.