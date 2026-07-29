El Gobierno coordina las medidas de respuesta a los municipios andaluces afectados por las borrascas del pasado invierno

Reunión del delegado y subdelegados del Gobierno en Andalucía con responsables del Ministerio de Política Territorial. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y los subdelegados de las ocho provincias se han reunido con el secretario general de coordinación territorial, Agustín Torres, y la directora general de la Administración General del Estado (AGE), Pilar González, para "hacer seguimiento del cumplimiento de los compromisos de Ejecutivo con los municipios afectados por el tren de borrascas del pasado invierno".

Así lo ha dado a conocer este miércoles la Delegación del Gobierno en Andalucía en un comunicado en el que detalla que esta actuación se enmarca en el Real Decreto-ley 05/2026, con medidas por importe superior a los 7.000 millones de euros para "favorecer la recuperación de los territorios afectados y apoyar a familias, ayuntamientos, empresas, autónomos y al sector primario".

Durante el encuentro, Fernández ha dado cuenta de que "en la comunidad ya se han desplegado ayudas por importe superior a los 2.700 millones de euros, dentro de las que se encuentran las medidas dirigidas a los agricultores, abonadas al 100%, y más de 1.154 millones para 415 municipios, en torno al 80% de las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación".

"Las cifras son claras y demuestran que desde el Gobierno de España se está dando una respuesta rápida a la reconstrucción, con una financiación sin precedentes acorde no sólo con los daños, sino con la posibilidad de implementar medidas e infraestructuras que hagan a los municipios más resilientes ante las consecuencias derivadas del cambio climático, que en los últimos años nos está sometiendo a fenómenos climatológicos adversos, como lluvias torrenciales, arriadas o a olas de calor consecutivas, contra las que debemos pertrecharnos para hacernos más sostenibles y resistentes", ha añadido.

Otro de los asuntos tratados en el encuentro ha sido la creación de refugios climáticos aprovechando las dependencias de la Administración General del Estado (AGE), de los que en Andalucía ya se han abierto 26 en distintas sedes.

Fernández ha explicado que "tanto la Delegación como todas las subdelegaciones ya han habilitado espacios para que la ciudadanía pueda refugiarse de las temperaturas extremas, a los que se unen otras sedes ubicadas en oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social, de atención al público y registros o de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

"Cuidar y proteger al ciudadano al ciudadano es nuestra prioridad, adaptando los servicios esenciales y demostrando el valor de desarrollar políticas públicas que tienen en el centro a las personas", ha subrayado.

Por último, durante el encuentro también se ha avanzado en las medidas contempladas en Plan Estratégico de la AGE 2024-2027, con el objetivo de "transformar las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno hacia un modelo más cercano, accesible, eficiente, visible y sostenible".

"La prioridad es garantizar un servicio público de calidad en cada rincón de Andalucía, respondiendo a las necesidades actuales de los ciudadanos y preparándose para los retos del futuro", ha concluido Pedro Fernández.