El gobierno de Córdoba aprueba las ordenanzas fiscales de 2027 con "congelación" y subida de bonificaciones

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el anteproyecto de renovación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2027, que "mantienen la congelación de la presión fiscal" y suben las bonificaciones.

En una rueda de prensa, la concejal ha manifestado que "las ordenanzas siguen la línea que este gobierno desarrolla desde el año 2019, basada en la estabilidad, en el apoyo a la actividad económica, a la creación de empleo, la simplificación administrativa y una gestión responsable de los recursos públicos".

De igual modo, ha aseverado que van a mantener reuniones con los distintos grupos municipales, para "explicarles el contenido, escuchar sus aportaciones y siempre en vista a favorecer el consenso, si es posible, dentro de estas ordenanzas".

En concreto, ha detallado que las modificaciones van centradas en "reforzar el compromiso con la creación de empleo", por lo que "se incrementan de forma significativa las bonificaciones previstas en las tasas vinculadas a las licencias urbanísticas, inicio y desarrollo de la actividad económica", que eran del 35, 45 y 55%, en función de la creación de empleo, pasan a un 50, 60 y 70%. "Un aumento en las bonificaciones de entre un 15-20% en apoyo municipal a quienes crean empleo", ha valorado.

En segundo lugar, se da "un paso más para favorecer el acceso a la vivienda y se incorpora una nueva bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las promociones de viviendas protegidas destinadas a la venta", dado que "el acceso a la vivienda constituye uno de los principales retos que hoy muchas familias y jóvenes necesitan", de modo que "la política fiscal no resolverá ese desafío, pero sí va a contribuir a facilitar que se desarrollen nuevas promociones de viviendas protegidas", ha apuntado.

En tercer lugar, ha señalado que se sigue "avanzando en la simplificación administrativa", como en el fraccionamiento del pago del expediente de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), con 25 y 75% en el proceso, para ayudar a las familias; la ampliación de bonificaciones del 30% en los expedientes tramitados mediante convenios con los colegios profesionales, para "más agilidad, más eficiencia y mayor garantía técnica con un menor coste para quienes realizan los trámites", ha indicado.

En cuarto lugar, ha citado que siguen "impulsando la movilidad más sostenible y se introduce una reducción del 50% en determinadas tasas municipales para los vehículos con distintivo ambiental cero y eco", siendo "una medida coherente con el compromiso que tiene la ciudad con la sostenibilidad y con la movilidad más eficiente y respetuosa con el medioambiente", entre otras medidas.

Igualmente, la concejal ha afirmado que se adaptan las ordenanzas a las últimas modificaciones normativas, entre ellas la Ley de Gestión Ambiental de Andalucía, "reformando así la seguridad jurídica y la calidad de los procedimientos". Por lo cual, "se sigue construyendo un Ayuntamiento más útil, más cercano y más ágil", ha elogiado, para añadir que "en la modernización de la gestión tributaria se eliminan solicitudes innecesarias, que antes tenía que realizar el contribuyente y que ahora es el Consistorio el que dispone de esa información y puede hacerlo".

"MODELO CONSOLIDADO DESPUÉS DE OCHO AÑOS"

En definitiva, Torrent ha defendido "el modelo consolidado después de ocho años de trabajo en la presión fiscal, que se basa en tres principios básicos, que son la estabilidad, la competitividad y la responsabilidad financiera". Así, ha mencionado que "se ha reducido el IBI y se mantiene un acumulado de cerca del 6%; el IAE con una reducción del 5%; el ICIO del 15%, y el impuesto de vehículos, con una reducción acumulada del 13%".

Mientras, ha indicado que "en las tasas se mantiene la reducción en veladores, con una carga de un 45% inferior a unos años; los vados industriales pasan a pagar un 50% menos; igual que el comercio ambulante un 20%, o los kioscos un 50%".

Asimismo, ha manifestado que "se sigue trabajando en las bonificaciones que se mantienen para familias numerosas, autoconsumo energético, comunidades energéticas o todas las que tienen que ver con la creación de empleo e eliminación de barreras arquitectónicas".

OTROS PUNTOS

En otro orden de cosas, han recibido el visto bueno el expediente de contratación relativo a la obra de remodelación de la calle Rey Don Pelayo, en el barrio de Fray Albino, por 637.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El expediente de contratación relativo a la obra de remodelación de las calles Valencia y Palomares, en pleno casco histórico, por un importe de 230.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, y el expediente de contratación relativo al servicio para el desarrollo y ejecución del proyecto 'Impulso 2030 Agenda Córdoba'.