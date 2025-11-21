El gobierno de Córdoba lamenta los errores "inadmisibles" de las imágenes turísticas en las redes del Imtur

El viceportavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Iván Fernández, con la promoción de la Mezquita-Catedral con una imagen que no pertenece a Córdoba. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Marián Aguilar, ha lamentado "enormemente" los errores ocasionados en la cuenta oficial de las redes sociales de Turismo de Córdoba. "Errores que son inadmisibles y que no debemos seguir permitiendo".

Así lo ha asegurado la concejal en un audio, en el que ha informado de que "la empresa que llevaba y gestionaba las redes actualmente no tiene relación contractual con el Instituto Municipal de Turismo".

Al respecto, el viceportavoz de Hacemos Córdoba, Iván Fernández, ha criticado "la situación insostenible" en la gestión de las redes sociales, tras detectar que la cuenta oficial de Turismo del Consistorio ha publicado un 'reel' promocionando la Mezquita-Catedral utilizando imágenes que no pertenecen a Córdoba, incluyendo paisajes de otras ciudades e "incluso una imagen generada por Inteligencia Artificial que no se corresponde con la arquitectura del monumento".