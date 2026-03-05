EL Gobierno defiende la "utilidad" de las políticas públicas de igualdad frente a los que las "trivializan"

Foto de familia en la Delegación del Gobierno en Andalucía con motivo de la declaración institucional por el Día Internacional de la Mujer, 8M. - DELEGACION DEL GOBIERNO

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha lanzado este jueves un mensaje sobre el principio de igualdad, un derecho que, ha recalcado, "no es una moda ideológica, sino un mandato constitucional recogido en la Carta Magna, con casi 50 años de historia", por lo que ha advertido de que "no vamos a aceptar que se cuestione la utilidad y el valor de las políticas públicas de igualdad, ni que se trivialicen décadas de lucha feminista bajo la apariencia de supuesta libertad".

De esta forma, ha iniciado su intervención Pedro Fernández, para quien Clara Grima, doctora en Matemáticas, profesora titular de Matemática Aplicada en la Universidad de Sevilla y encargada de leer la declaración institucional del 8M aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros, "es un referente para niñas y jóvenes y la prueba de que la Ciencia también es cosa de mujeres, un ejemplo totalmente contrario al que se encargan de proliferar las redes sociales, que otorgan a la mujer un papel basado en la subordinación, el ámbito doméstico o a su obligación de adaptarse, agradar y ocupar un lugar secundario".

"No es una anécdota cultural ni una simple moda inocente. Es la actualización de una estructura de desigualdad que encuentra en la arquitectura del algoritmo de las redes sociales un altavoz poderoso", ha alertado Fernández, y añadido que "Andalucía conoce bien las consecuencias de estas estructuras del machismo: la brecha salarial persistente, un desempleo femenino superior al masculino, la feminización de la pobreza y la violencia machista".

Por ello, ha abogado por "alejar a las niñas y adolescentes de modelos que las reducen a su apariencia o a su capacidad de agradar". Una de las últimas herramientas que ha sumado el Gobierno de España a las medidas de lucha contra la violencia de género son los casi 590 Puntos Violeta abiertos en toda la comunidad, "espacios seguros donde, ante cualquier indicio de violencia, las víctimas pueden encontrar seguridad y apoyo. "Ojalá no fueran necesarios, pero, lamentablemente, lo son", ha añadido.

"Defendemos una sociedad donde cada mujer pueda decidir su proyecto vital sin condicionamientos estructurales; que la corresponsabilidad en los cuidados sea real; el empleo digno; que ninguna mujer tenga que elegir entre su carrera y su maternidad; que nadie crezca creyendo que su valor depende de encajar en un molde impuesto", principios para los que el Gobierno de España impulsa medidas, entre las que ha nombrado la ampliación de los permisos iguales e intransferibles por nacimiento, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y las iniciativas dirigidas a garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

Fernández ha defendido que "todas estas medidas tienen en el movimiento feminista su base y se encuentran en personas como Clara, una aliada inestimable y una mujer de alto valor, como todo el resto de niñas y mujeres".

Por su parte, Clara Grima, que ha expresado su satisfacción "por ser mujer, española y tener un gobierno que no es cobarde ante los macarras abusones que gobiernan este mundo", ha reflexionado sobre "la necesidad de que en pleno siglo XXI haga falta más que nunca hablar de feminismo, de que sea necesario alzar la voz, ser feminista y luchar por la igualdad, por los derechos de las mujeres y contra todos los tipos de violencia que se ejerce sobre nosotras". Por ello, ha lanzado un mensaje para "sentarnos con las niñas y adolescentes y trasladarles con cariño, diálogo y empatía la verdad del siglo pasado, donde la imagen que hoy idealizan las redes a través de la moda tradwive esconde muchas mujeres maltratadas".

Además, ha pedido "a las administraciones competentes que hagan de la formación y la educación en matemáticas una cuestión de Estado porque hoy es la élite, principalmente hombres blancos, que está controlando el mundo a través del algoritmo de las redes". "El desarrollo del pensamiento matemático hace que las personas seamos más críticas, más libres y menos vulnerables y eso nos hace falta en estos tiempos de desinformación y de bulos", ha sentenciado.

Clara Grima, natural de Coria del Río y premio Meridiana 2022, posee entre sus grandes méritos el hecho de haber sido elegida en todo el mundo por la Unesco para formar parte de un grupo de 12 matemáticos con quienes celebrar el primer Día Mundial de las Matemáticas, la segunda mujer española de la historia invitada al Congreso Internacional de Matemáticas, haber sido incluida en la lista Forbes de las 22 personas que cambiarán el año 2022 y Casio la eligió como una de las científicas españolas que aparecen en sus calculadoras.

Junto a un grupo de investigadores de la US descubre el escutoide, una nueva forma geométrica que presentan las células epiteliales y que fue utilizada por Marvel en uno de sus cómics de Los 4 fantásticos. Es presentadora del programa 'Una matemática viene a verte', de RTVE, y colaboradora del programa 'Julia en la onda', de Julia Otero. Desde abril de 2023, una plaza de Sevilla lleva su nombre.