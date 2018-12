El Gobierno desliga el resultado de las elecciones andaluzas de la convocatoria de los comicios generales

Publicado 30/11/2018 16:09:03 CET

MADRID/SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central de Pedro Sánchez desliga el resultado de las elecciones en Andalucía de este próximo domingo de la convocatoria de los comicios generales, como ha asegurado la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes.

Calvo ha reconocido que, como ha apuntado Sánchez, en caso de que el Ejecutivo no consiga aprobar unos nuevos Presupuestos para 2019, en ese caso la legislatura se acortará. Pero en el entorno del presidente se sostiene que cuando el presidente se refiere a un posible adelanto electoral, piensa en el otoño de 2019, y no antes.

De igual modo, Calvo ha reconocido este viernes que al Ejecutivo le preocupa el auge de Vox que preconizan las encuestas preelectorales en Andalucía porque el ideario de la formación de ultraderecha es "anticonstitucional". "Casi todo lo que dice es inconstitucional", ha señalado la 'número dos' del Gobierno.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calvo ha echado balones fuera cuando se le ha preguntado si al Gobierno le parecía que Vox era más o menos anticonstitucionalista que las formaciones independentistas catalanas que promovieron y llevaron a cabo un referéndum unilateral de independencia, y que posteriormente votaron a favor de la moción de censura que llevó al PSOE a La Moncloa.

"Nosotros respetamos, no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho, la legalidad de todos los partidos políticos", ha respondido entonces Calvo. "Otra cosa es que desde el punto de vista político nos guste más o menos el contenido del ideario de todos nuestros adversarios políticos", ha añadido.

AFIRMACIONES DE CASADO FUERA DE LA CONSTITUCIÓN

La vicepresidenta ha recordado en ese momento que incluso el PP hace afirmaciones que están "muy fuera de la Constitución", como cuando su líder, Pablo Casado, afirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "ilegítimo".

"No te puedes llamar constitucionalista cuando al presidente constitucional de España le llamas ilegítimo", ha advertido Calvo, que ha precisado no obstante que esto no significa que el Ejecutivo no vaya a hablar con el líder del PP de asuntos que precisan de su apoyo, como la reforma de la Constitución que propone el Gobierno para acotar el aforamiento de los políticos.

En el Gobierno dan credibilidad a los sondeos que apuntan que Vox está en alza, con algunas encuestas que le dan hasta cinco escaños en el Parlamento andaluz.