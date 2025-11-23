El Gobierno destaca que el edificio de la antigua sede de UGT en Córdoba capital fue transferido a la CCAA

Edificio que fue sede de la Unión General de Trabajadores (UGT) en la calle Marbella de Córdoba. - VOX

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destaca que el edificio que fue sede de la Unión General de Trabajadores (UGT) en la calle Marbella de Córdoba capital fue transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía, después de que Vox ha advertido de que el inmueble "lleva años abandonado y se ha convertido en un foco de insalubridad y peligro".

En una respuesta a preguntas de Vox, el Ejecutivo ha informado de que "el inmueble ubicado en la Calle Marbella, número 1, de Córdoba, fue transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decreto 3481/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Patrimonio Arquitectónico, control de calidad de la edificación y vivienda".

Al respecto, el diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, junto a los diputados Juan José Aizcorbe, Rocío de Meer y David García Gomis, habían registrado en el Congreso la pregunta con respuesta por escrito dirigida al Gobierno para conocer la situación actual del edificio.

En este caso, Ramírez del Río había señalado que "los vecinos de la zona llevan años denunciando el estado de ruina, abandono y falta de mantenimiento de este edificio, que ha protagonizado episodios de incendios y plagas, generando una sensación constante de inseguridad".

"No es admisible que en pleno casco urbano de Córdoba exista un edificio en ruinas sin que ninguna administración haya tomado cartas en el asunto", afirmó el diputado, quien reclamó al Gobierno que "aclare la titularidad del inmueble, qué actuaciones se han realizado o están previstas y si existe un calendario de intervención".

Según manifestó, "los cordobeses tienen derecho a saber qué se va a hacer con un edificio que lleva años degradándose y que supone un riesgo para todos", al tiempo que exigió "una respuesta urgente y la implicación de las administraciones competentes".

"Los vecinos no pueden seguir viviendo junto a una antigua sede sindical convertida en un foco de suciedad y peligro", avisó, para apostillar que "el Gobierno no puede mirar hacia otro lado; es hora de actuar con responsabilidad y devolver la seguridad y la dignidad a esta zona de Córdoba".