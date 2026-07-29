El Gobierno destina 4,25 millones de euros a reforzar la seguridad de taludes y otras actuaciones en Cenes (Granada)

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado Cenes de la Vega (Granada) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha aprobado una inversión de 4,25 millones de euros a Cenes de la Vega (Granada) para desarrollar un amplio conjunto de actuaciones que permitirán recuperar infraestructuras dañadas por las borrascas y actuar en distintos puntos del municipio afectados por desprendimientos, inestabilidad de taludes y otros daños derivados de las intensas lluvias.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado este miércoles el municipio junto a la alcaldesa, Montserrat Muñoz, para conocer sobre el terreno algunas de las intervenciones que se acometerán con esta financiación extraordinaria.

Las actuaciones dibujan una intervención prácticamente transversal sobre el municipio, desde sus accesos y calles hasta espacios públicos, edificios municipales y zonas próximas al río Genil, con especial atención a la estabilización de taludes y la reparación y construcción de muros de contención.

Montilla ha destacado que "en Cenes de la Vega no hablamos de una única gran obra, sino de un conjunto de actuaciones distribuidas por distintos puntos del municipio que van a permitir solucionar daños concretos y, al mismo tiempo, reforzar zonas especialmente vulnerables por las características del terreno".

"Los temporales pusieron de manifiesto la necesidad de intervenir en infraestructuras muy diferentes y la respuesta del Gobierno de España permite hacerlo con una inversión de más de 4,2 millones de euros, una cantidad muy importante que contribuirá a mejorar la seguridad y recuperar espacios esenciales para el día a día del municipio", ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Montserrat Muñoz, ha agradecido al Gobierno de España el respaldo recibido y ha subrayado que esta financiación ha permitido al Ayuntamiento impulsar el 'Plan Cenes Seguro: Inversión, Sostenibilidad y Futuro' para que no se vuelvan a dar las mismas circunstancias cuando vuelvan episodios de lluvias intensas.

"Estos fondos permitirán ejecutar con mayor rapidez las actuaciones previstas, como el muro de contención y la rehabilitación de la calle García Lorca, dañada por las lluvias".

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

Entre las inversiones de mayor envergadura destacan tres actuaciones destinadas a la estabilización de taludes, que suman más de 1,8 millones de euros.

La principal intervención se llevará a cabo en la calle Arco, con una inversión de 664.921 euros, mientras que en la calle Nerea Risquel se destinarán 470.221 euros y en la calle Trajano, otros 235.905 euros.

A estas obras se suma una actuación de 483.928 euros para un muro de contención y la estabilización de la ladera en la calle La Paz, reforzando así la seguridad en otro de los puntos afectados.

La financiación aprobada permitirá también acometer una importante actuación en la calle García Lorca, con un presupuesto de 1.009.150 euros, una de las inversiones de mayor cuantía incluidas en el conjunto de proyectos.

También se actuará en el Camino Viejo de Güéjar Sierra, con 405.601,26 euros, así como en el Camino Arquillos, con 69.211 euros, y en otros puntos de la red viaria y espacios urbanos afectados.

Las ayudas permitirán además intervenir en las pasarelas y zonas de recreo del río Genil, con 329.646 euros, recuperando espacios de uso ciudadano que también sufrieron las consecuencias de los temporales.

Otro bloque de actuaciones se centrará en diferentes muros de contención, entre ellos el situado en el Barranco del Algorox, con una inversión de 87.574 euros; el talud de la nave municipal, con 61.236 euros; y el de la calle Vicente Aleixandre, con 15.881 euros.

El programa alcanza igualmente a varios edificios y equipamientos públicos de Cenes de la Vega, entre ellos la Casa Consistorial, con 50.411 euros, y la Biblioteca Municipal, con 18.464 euros.

El subdelegado ha subrayado finalmente que la inversión aprobada para Cenes de la Vega muestra cómo la respuesta a los temporales debe adaptarse a las particularidades de cada territorio.

"Cada municipio presenta una realidad diferente. En Cenes, por su configuración y orografía, adquieren especial relevancia las actuaciones sobre laderas, taludes y muros de contención. La utilidad de estas ayudas está precisamente en poder dar una respuesta específica allí donde se produjeron los daños y donde es necesario reforzar la seguridad", ha concluido.

En la provincia de Granada, el Gobierno de España ha aprobado ya más de 278,5 millones de euros destinados a actuaciones de reconstrucción y prevención en 119 municipios afectados.

En total, se han recibido en la Subdelegación del Gobierno 128 expedientes correspondientes a otros tantos municipios de la provincia, que suman una financiación estatal que rondará los 285 millones de euros.