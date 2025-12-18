Gobierno indica que el aeródromo de Granada está "perfectamente preparado" para cualquier vuelo nacional o internacional

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, en imagen de archivo - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA - Archivo

GRANADA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha aseverado que el Aeropuerto Federico García Lorca, en término de Chauchina, en el área metropolitana granadina, está "perfectamente preparado" para cualquier vuelo nacional o internacional después de que el secretario provincial del PP, Jorge Saavedra, haya pedido al Ejecutivo central inversiones urgentes en el aeródromo tras el desvío del primer vuelo desde Nantes (Francia) al Pablo Picasso de Málaga por los bancos de niebla que afectaban a la visibilidad a primera hora de la mañana, antes de retomar su ruta cuando ha despejado.

En un audio remitido a los medios, Montilla ha afeado a Saavedra "ignorancia o mala fe" en sus declaraciones aunque presumiendo que "es una mezcla de ambas cosas" pues, "con el banco de niebla que había esta mañana en el aeropuerto de Granada, cuando iba a aterrizar el avión de Nantes, con una visibilidad de apenas cien metros, era imposible el aterrizaje".

"Era imposible el aterrizaje en ningún aeropuerto del mundo" estando el aeródromo de Chauchina "perfectamente preparado" para cualquier vuelo nacional o internacional, ha añadido el subdelegado del Gobierno en Granada.

El procedimiento de "acercamiento instrumental que se va a instalar a partir del año que viene, pues sin duda mejorará la situación, pero para situaciones como la de esta mañana no sería aplicable" en tanto las condiciones meteorológicas "hacían imposible el aterrizaje" y por tanto el vuelo "ha tenido que llegar con un tiempo de retraso".

Para Montilla por último "esa forma de entender la política" buscando "el enfrentamiento" y "la crispación", a su parecer "aporta poco". "Entiendo la política como un lugar de encuentro, porque solo así podemos avanzar", ha finalizado el subdelegado.