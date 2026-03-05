El Gobierno insiste en que "todos queremos que se sepa qué ocurrió" en Adamuz (Córdoba)

Archivo - Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz, a 24 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, Andalucía). - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este jueves en que "todos queremos que se sepa finalmente" qué ocurrión el "trágico" accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 46 personas. El delegado ha aplaudido que las investigaciones "avancen" en alusión a que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogen la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en la localidad cordobesa.

En declaraciones a los medios con motivo de un acto relacionado con el Día Internacional de la Mujer, Pedro Fernández ha defendido que la investigación judicial "parte de un intenso y un extenso atestado elaborado por la Guardia Civil, que se puso a disposición de la jueza de Montoro y que es la que está, lógicamente, llevando a cabo esta investigación". "Son elementos probatorios que irán sumando con el resto. Lo que todos queremos es que se sepa finalmente" que ocurrió.

El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, encargado de la investigación del siniestro, autorizó el pasado 26 de febrero el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados, así como el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo. En concreto, la juez autorizó el empleo de cualquier programa informático que verifique "la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés".

El proceso de volcado, extracción y análisis deberá realizarse en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantarán acta del procedimiento, "obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos", conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial.

Toda la diligencia se practicará en presencia de un Letrado de la Administración de Justicia, que extenderá la correspondiente acta judicial. Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa. Así, la instructora indica en su auto que "para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos" considera justificado que se realice en el lugar en el que se encuentran.

Para ello, el Tribunal de Instancia de Montoro ha enviado un exhorto al Juzgado de Guardia de Madrid para que comisione un Letrado de la Administración de Justicia para que se persone en dicha diligencia junto con la Policía Judicial, "todo ello en garantía a la salvaguarda de las piezas de convicción que resulten de la práctica de la diligencia, así como de la indemnidad de la cadena de custodia en el proceso de extracción".