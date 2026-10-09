Gobierno, Junta, UGT y CEOE subrayan la inversión en defensa y el desarrollo en Córdoba de la Base Logística de Ejército

Su Majestad el Rey Felipe VI, en el centro, acompañado de los representantes institucionales antes de la clausura de Indudef en Córdoba. - MADERO CUBERO/EP

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, han subrayado este viernes el valor de la inversión en defensa teniendo como ejemplo la labor de impulso desde el Congreso de la Industria de la Defensa (Indudef), celebrado en Córdoba, ciudad de la que han destacado su desarrollo en este sector en torno a la Base Logística del Ejército de Tierra y el impacto que genera.

La clausura de esta cita, que ha contado con más de 4.000 visitantes en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) desde el miércoles, ha estado presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI, quien ha realizado una visita previa los estand del congreso, en compañía de los representantes institucionales, empresariales y del sindicato UGT, organizador de la cita con UGT FICA, junto a la Fundación Manuel Fernández 'Lito', con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, y bajo el lema de 'Industria, Talento y Defensa'.

Al respecto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha remarcado en su intervención que "estas jornadas tienen un gran valor", porque "permiten trasladarle a la sociedad la importancia de la defensa", expresando que "es evidente que Europa necesita autonomía estratégica y que necesita que la defensa sea parte importante de este proyecto que siempre continuamos".

De este modo, ha asegurado que tiene "la absoluta convicción de que la defensa será un factor muy importante desde el punto de vista de la articulación de la Unión Europea", indicando que "en las fronteras del norte se vive con una situación de inquietud, con una amenaza permanente, y las fronteras del sur son un flanco que hay que cubrir de manera permanente". Así, ha apoyado la inversión en defensa, dado que "abre una gran oportunidad".

Así, Álvarez ha agradecido al Gobierno de España "la apuesta valiente por la defensa", porque "es apostar por el desarrollo del país", así como "contribuir al reequilibrio del territorio", a lo que ha añadido que estas jornadas han permitido el intercambio de conocimiento entre empresas pequeñas y grandes, para "ser el motor de la industria de defensa en el país", que "es mucho más que armamento, es innovación, desarrollo tecnológico, desarrollo de algunos elementos importantes de la vida de los ciudadanos", por lo que "esta inversión va a generar espacios muy importantes en otros campos" y "van a contribuir al bienestar" y "crear empleo de calidad", ha manifestado.

LA APUESTA DESDE ANDALUCÍA

Mientras, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha aseverado que no imagina "mejor lugar para este foro" que Córdoba, donde se acaba de presentar la Alianza Andaluza para la Industria de Defensa, donde "se pone de relieve el creciente músculo industrial de Andalucía en el sector de la defensa". Ha indicado que "Córdoba pone nombre propio al gran complejo logístico del Ejército de Tierra, proyecto de importancia capital no solamente para Andalucía, sino para España, y que cuenta con el apoyo y la implicación del Gobierno de Andalucía, empeñado en favorecer la industria y la innovación en torno a este proyecto, y volcado en algo tan crucial como es la inversión en capacitación profesional".

En este caso, Moreno ha manifestado que "la defensa genera mucha prosperidad, innovación y la incorporación de mucho talento", de ahí que "en Andalucía desempeña un papel muy activo, con un fuerte y creciente sector aeroespacial, con empleo de calidad y formación y especialización", a la vez que "tiene una capacidad de crear cadenas de valor tremendamente positivas para el territorio", ha apuntado, con la transferencia de conocimiento, capacidades tecnológicas de primer nivel y grandes empresas líderes. "El resultado es que Andalucía es la segunda comunidad autónoma en los sectores de defensa y aeroespacial, tras la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

Entretanto, ha expresado que este foro servirá "no sólo para crecer en negocio, en empleo, en capacidad y en progreso, sino también para avanzar en soberanía tecnológica y laboral en un ámbito como es la defensa, que es una prioridad estratégica para la comunidad autónoma y para la nación", destacando que esta cita "trasciende más allá del contenido económico-industrial, porque también tiene un valor testimonial de la capacidad de unión, de la fortaleza de colaborar y trabajar todos juntos".

"PRESERVAR Y CUIDAR LA PAZ"

Por su parte, la ministra de Defensa ha advertido de "los escenarios de guerra atroces" que sufre el mundo, ante los cuales ha llamado a "preservar la paz, cuidarla, porque trae seguridad, democracia, respeto, convivencia y empleo", a la vez que ha destacado la inversión en Defensa, que supone "invertir en paz, en seguridad, en democracia y en valores".

Al hilo, ha manifestado que "para tener liderazgo en la paz, hay que tener una industria de defensa", que "cree empleo de calidad", de ahí que haya hecho "un llamamiento a los jóvenes, que sepan que trabajar en la industria de defensa es algo muy grande, porque contribuyen a que no muera la gente en Sudán o en Ucrania". Por eso, ha agradecido "de todo corazón estas jornadas", con "el compromiso" de UGT.

Asimismo, Robles ha elogiado la celebración en Córdoba para "poner el foco en la Base Logística del Ejército de Tierra, porque esa base es presente y futuro", así como "creación de empleo y progreso en definitiva", al tiempo que ha insistido en que "España como país tiene el reto de seguir invirtiendo en defensa" y que "Córdoba es esencial y fundamental con la base logística, que ha sido un ejemplo de trabajo conjunto entre todas las administraciones".

Y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha valorado la celebración de esta cita en estos tiempos, ante los que ha llamado a "trabajar en unidad de acción, en un plan estratégico común", remarcando que "la Defensa significa la defensa de la democracia, de la sociedad, y, por tanto, es un bien que tenemos que tratar y desarrollar precisamente en este sentido".

Así, ha manifestado que "esa defensa de la democracia, cuando van a hacerse 50 años de la Constitución Española, es un primer punto", al tiempo que ha resaltado que es "fundamental" la innovación, el talento y la inversión en esta industria, que es "fundamental y clave" en este país, y ha defendido "hablar de talento", porque "va a ser imposible llegar a todos los espacios de IA, del futuro que viene, los nuevos empleos, sin que realmente todos estemos preparados para este cambio tecnológico que viene".

En este sentido, Garamendi ha aplaudido que hayan pasado por las instalaciones de Indudef más de mil alumnos, estudiantes, "para que vean que esto está y que es algo en lo que hay que trabajar", a la vez que ha abundado en que "unidos llegamos más lejos", enfatizando que "España es un gran país" y que "el diálogo social es la mejor infraestructura que tiene el país, porque es lo que genera y trae la paz social", con la confianza en "llegar a acuerdos".