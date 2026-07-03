El Gobierno licita el despliegue de fibra óptica y radioenlace para el Cetedex, en Jaén, por 450.000 euros

Archivo - Imagen de archivo de maquinaria en los terrenos donde se construye el campus principal del Cetedex. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la licitación de despliegue de fibra óptica y radioenlace para el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) que el Ministerio de Defensa promueve en Jaén.

Este contrato de suministros, realizado a través de la Dirección General del INTA, se divide en varios lotes y tiene un valor estimado de 450.000 euros. El plazo para la recepción de ofertas estará vigente hasta el 27 de julio, según ha informado en una nota el subdelegado del Gobierno de España en JaénManuel Fernández.

"El Cetedex constituye para nuestra provincia una oportunidad histórica de diversificación económica para la provincia y un motor de innovación, empleo y desarrollo industrial", ha destacado.

Al hilo, ha señalado datos como "220 millones de euros de inversión, más de 640 hectáreas de instalaciones, más de 2.500 empleos directos e indirectos", que" ya comienzan a hacerse visibles sobre el terreno, porque el Cetedex es una realidad ya".

En este sentido, ha declarado que la próxima apertura de dos instalaciones de este centro, prevista para el próximo diciembre, evidencia "el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con la provincia de Jaén". Además, ha enmarcado esta actuación en la estrategia estatal de cohesión territorial y descentralización de las grandes inversiones públicas.

"Cetedex no es una actuación aislada, sino parte de una visión estratégica que apuesta por generar oportunidades en todo el territorio y que está permitiendo que Andalucía sea protagonista de algunos de los proyectos tecnológicos, científicos, industriales y de infraestructuras más relevantes del país", ha afirmado.

El subdelegado ha subrayad que el centro "desempeñará un papel clave en la transformación económica de Jaén, al abrir nuevas oportunidades en sectores de alto valor añadido como la inteligencia artificial, los sistemas antidrón, la movilidad avanzada y los vehículos autónomos y conectados".

Igualmente, "contribuirá a la creación de empleo cualificado, la atracción de inversiones y el fortalecimiento del tejido empresarial e industrial de la provincia, generando nuevas cadenas de valor y oportunidades para empresas tecnológicas y de defensa".

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

Fernández ha recordado que la innovación constituye el eje central de este proyecto y ha puesto en valor los 37 proyectos tecnológicos ya impulsados alrededor del Cetedex, así como las infraestructuras avanzadas que albergará el centro, entre ellas una cámara anecoica, un simulador antidrón y un túnel láser.

En este punto, ha valorado la estrecha colaboración entre el Cetedex y la Universidad de Jaén, así como el papel de la Cátedra impulsada entre Isdefe y la institución académica jiennense, como ejemplo de cooperación que "permite conectar la investigación, la formación y las necesidades reales de la industria".

"Además, el interés empresarial que está despertando este proyecto demuestra su capacidad para generar sinergias, atraer inversiones y fortalecer la competitividad de Andalucía en sectores estratégicos de alto valor añadido", ha concluido.