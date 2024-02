El Gobierno local afirma que el rechazo de Vox a las modificaciones "paraliza Sevilla y castiga a los barrios"

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha lamentado este jueves que Vox "se haya instalado en el 'no por el no' e intente castigar a los barrios y paralizar la ciudad, con el único argumento de querer gobernar". De este modo, el también concejal de Hacienda ha afeado a la formación que durante el Pleno haya votado "en contra de iniciativas presentadas por el Gobierno local para atender servicios básicos en el barrio de Los Pajaritos, mejorar el carril bici y la movilidad en la ciudad o garantizar el funcionamiento de los servicios municipales".

Durante su intervención, el portavoz popular ha interpelado a la portavoz de Vox, Cristina Peláez, que si "sabía a qué ha votado que no". "¿Le va a explicar a los vecinos que lo ha hecho porque no le dejan entrar en el Gobierno? Dejar tirado al barrio de Los Pajaritos por sus propios intereses no es una forma responsable de hacer oposición", ha subrayado Bueno.

"Han votado que no a que se rehabilite Los Pajaritos, a que haya unas obras de emergencias importantes en barrios tan degradados como éste, que necesitan nuestra ayuda y no están colaborando por su propio egoísmo personal en el gobierno", ha añadido el portavoz del equipo de gobierno.

Durante el citado Pleno, en el que el Gobierno local ha presentado nueve modificaciones presupuestarias para atender diferentes necesidades de la ciudad, ha recalcado Bueno, "se han opuesto a todas y cada una de ellas, sin explicación: al tranvibús, al carril bici y a intervenciones para mejorar la eficiencia energética de los barrios". En este sentido, "cuando hablamos de decisiones importantes para la ciudad su 'no', no está justificado".

El Pleno, en sesión ordinaria, ha aprobado nueve modificaciones presupuestarias presentadas por el equipo de gobierno por unos diez millones euros relacionadas con los accesos al intercambiador de Santa Justa --donde está previsto que llegue el tranvía y el tranvibús--, la mejora de la eficiencia energética de viviendas sociales de Los Pajaritos y Nazaret; actuaciones en los carriles bici y un proyecto de rehabilitación urbana de Los Pajaritos.