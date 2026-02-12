El gobierno local de Córdoba muestra su "solidaridad y apoyo" a los trabajadores de Hitachi ante su manifestación

Archivo - El alcalde de Córdoba, José María Bellido, con trabajadores de Hitachi-Energy, en una imagen de archivo. - CCOO - Archivo

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha mostrado este jueves la "solidaridad y apoyo" a los trabajadores de Hitachi que han acudido a manifestarse al Consistorio, "la casa de todos los cordobeses, aunque es una gestión que nada tiene que ver con el Ayuntamiento".

Así lo ha resaltado el concejal en una rueda de prensa, en la que ha destacado que el alcalde, José María Bellido, "se ha reunido con ellos en varias ocasiones y ha brindado apoyo en la medida de sus competencias y posibilidades".

En este sentido, el portavoz ha declarado que es un conficto laboral que espera que "por buena voluntad por parte de todas las partes implicadas pueda resolverse favorablemente para los intereses de los trabajadores".