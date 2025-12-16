El gobierno local de Jaén lamenta que el PP "sea el único que no se alegre" de volver a contar con un presupuesto

Archivo - El concejal de Hacienda, Francisco Lechuga/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) ha lamentado que el PP "sea el único que no se alegre" de que la ciudad de Jaén vaya a contar con un presupuesto después de ocho años prorrogados.

Además, han señalado que el portavoz popular, Agustín González, que él no fue capaz de sacar un borrador de las cuentas "y eso que tuvo dos concejales de Hacienda con los que a lo único que llegó fue a unos cuantos folios inconexos que no pasaron ni un solo trámite administrativo y ni siquiera pueden llamarse borrador de presupuestos".

Así lo ha indicado el concejal del área Económica, Francisco Lechuga, que ha incidido en que mal que le pese al PP y a su portavoz, "Jaén tendrá sus primeros presupuestos desde 2017 con la mayor capacidad inversora en muchos años".

El concejal ha incidido en que "no ha sido un camino fácil por la situación del Ayuntamiento pero sin duda, todo el mundo debería estar contento de ver que por fin la capital cuenta con un presupuesto".

En esta línea, ha tendido la mano al PP para "trabajar conjuntamente por los próximos presupuestos en lugar de poner palos en las ruedas", sentencia Lechuga.

También ha indicado que el informe definitivo del Ministerio de Hacienda a los presupuestos de 2026 es el que tiene que llegar tras las consideraciones que ha cumplimentado el Ayuntamiento de Jaén. "No solo no han sido capaces de sacar un presupuesto, sino que habría que tirar de hemeroteca para comprobar cómo cuadraba el PP los últimos que hizo en 2017, con 81 millones de ingresos procedentes de aparcamientos fantasma, inventados, que nunca se hicieron y por tanto, la ciudad nunca recibió ese dinero", ha concluido Lechuga.