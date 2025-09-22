El Gobierno moviliza más de 500 millones para impulsar la movilidad sostenible en ciudades y municipios andaluces

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ultima la ejecución de más de 347,1 millones de euros de los fondos Next Generation para llevar a cabo iniciativas y obras relacionadas con la mejora de la movilidad en los entornos urbanos de Andalucía. A esta cantidad hay que sumar los 169 millones de euros acordados en la conferencia nacional de transporte en 2021, por lo que las transferencias superan los 516 millones de euros.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado en una nota de prensa que "esta inversión impulsa el transporte público urbano y metropolitano, fomenta la utilización de medios de transporte no contaminantes como la bicicleta con la creación de carriles bicis y sendas peatonales o disminuye el uso del vehículo privado".

Fernández ha puesto en valor que "en total, son más de 140 actuaciones distribuidas por todo el territorio andaluz que están en ejecución o ya ejecutadas gracias a los fondos transferidos por el Ministerio de Transportes y que tienen como objetivo hacer las ciudades y pueblos andaluces, espacios más seguros, menos contaminados y saludables, en dónde las personas sean las protagonistas y tengan más facilidades para el uso del transporte público".

Las ayudas se han canalizado a través de tres vías: administraciones locales en sendas convocatorias de subvenciones en 2022 y 2023, administraciones autonómicas y el propio Ministerio a través de la Dirección General de Carreteras. En el caso de Andalucía, 160,5 millones de euros asignados corresponderían a transferencias directas a la comunidad autónoma, mientras que los 186,6 millones de euros restantes se articulan a través de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales de Andalucía, ascendiendo a 33 los consistorios que han solicitado ayudas en el ámbito regional.

Han sido al menos 123 proyectos de mejora de la movilidad financiados en Andalucía (y que han sido comunicados por Comunidad Autónoma y Ayuntamientos) entre los que destacan la renovación de la flota de autobuses urbanos de Málaga capital gracias una transferencia de casi cinco millones; la ampliación del material rodante del metro ligero de Sevilla por valor de casi 11,5 millones y la compra de autobuses cero emisiones para el casco histórico hispalense por más de tres millones; la humanización de la travesía de Balanegra (Almería) por valor de 4,4 millones; o el calmado del tráfico en los ejes de conexión con los nuevos itinerarios peatonales en Algeciras (Cádiz) gracia a una inversión de casi 2,8 millones, entre otros muchos.

De manera paralela, el Ministerio transfirió en 2021 a las comunidades autónomas una partida de 900 millones para realizar inversiones directas en el ámbito de sus competencias. La distribución de los fondos se realizó de manera proporcional a la población de cada comunidad, tal y como acordaron los consejeros autonómicos y el propio Ministerio en la Conferencia Sectorial del Transporte de noviembre de 2021.

Andalucía recibió entonces una transferencia de 169,02 millones de euros, siendo la comunidad más beneficiada al percibir el 18,7% de los fondos, algo superior a su peso poblacional en el conjunto del Estado, fijado entonces en el 17,84%. Entre los proyectos beneficiados, destacó la inyección superior a los 100 millones realizada para la extensión sur del Metro de Granada hasta Churriana de la Vega y Las Gabias y otras actuaciones vinculadas a la mejora de la explotación del metropolitano granadino, que está en su fase final y se espera que entre en operación en 2026, y que posibilitó el inicio de las obras en 2023.

Por último, desde 2021 el Ministerio ha venido realizando obras a través de la Dirección General de Carreteras para actuar en diferentes tramos de carreteras estatales a su paso por municipios y adecuarlos al tránsito de peatones y ciclistas. En concreto, se han invertido 117 millones de euros en travesías de 33 municipios de todo el país para construir carriles bici, senderos peatonales y otras actuaciones relacionadas con la movilidad activa y el calmado de tráfico.

Por ello, en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, el Ministerio ha publicado un mapa web que visualiza las actuaciones emprendidas (finalizadas o no) por ayuntamientos, comunidades y Dirección General de Carreteras en el marco de la Componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que tiene por objetivo impulsar la movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.