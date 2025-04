El Gobierno "no impide" a Andalucía bonificar el transporte a menores de 14 años y exige a Moreno recuperar la lealtad

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i); la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz (d); el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (c); en una imagen de archivo.

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i); la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz (d); el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (c); en una imagen de archivo. - Madero Cubero - Europa Press - Archivo

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este martes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no impide que la Junta de Andalucía pueda asumir el coste de la bonificación del transporte público" a los menores de 14 años después de que el presidente Juanma Moreno así lo haya anunciado tras la pelea desatada con el ministro de Transportes, Óscar Puente, que afeó a la comunidad que anunciara las ayudas sin mencionar que son posibles gracias al Gobierno de España.

En una atención a medios tras asistir al minuto de silencio convocado en repulsa por la violencia machista, el delegado del Gobierno en Andalucía ha insistido en que "lo cierto y verdadero es que aquí hay una situación de absoluta deslealtad institucional por parte del presidente de la Junta de Andalucía. Una deslealtad total y absoluta, una infracción flagrante de la norma que regula, precisamente, estas ayudas, y lo que me sorprende es que mantiene una confrontación en este caso en lugar de reconocer que ha habido una infracción, que ha habido un error por parte de su consejera y del Gobierno andaluz, y, por lo tanto, rectificar para propiciar el que puedan llegar esas ayudas por parte del Gobierno de España".

En palabras de Pedro Fernández, "esa confrontación permanente, esa manera chulesca de confrontar contra el Gobierno de España" choca con el hecho de que el Gobierno de Sánchez sea "el que mayores transferencias económicas está haciendo a la Junta de Andalucía, con casi 59.000 millones de euros más en estos últimos siete años que los que se transfirieron con el Gobierno de Mariano Rajoy a Andalucía; que es el Gobierno que está haciendo acompasar las inversiones con el peso poblacional de Andalucía en el contexto nacional... Es esa confrontación permanente la que ha llevado a Moreno a renunciar a casi 19.000 millones de euros de condonación de la deuda", ha apuntado el delegado.

Para Fernández, esta situación derivaría del hecho de que Moreno está "nervioso" porque "se da cuenta de que María Jesús Montero --vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz-- está trabajando por Andalucía desde el principio con lealtad institucional absoluta, que está haciendo un trabajo extraordinario y que también desde el punto de vista orgánico está relanzando claramente al Partido Socialista".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que su Gobierno asumirá el coste del transporte público gratuito de menores de 14 años y está dispuesto a llevar a los tribunales el "abuso de poder" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, tras su decisión de suspender esas ayudas para la comunidad autónoma. Durante un coloquio posterior a su intervención en el foro 'La España vertebrada' del diario 'El Mundo', celebrado en Málaga, Juanma Moreno ha manifestado que no puede entender la actitud del ministro, en una especie de "pataleta infantil".

Juanma Moreno ha lamentado la actitud de Oscar Puente, "impropia" de un ministro, simple y llanamente porque, en una exposición pública de la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, "no se especifica" el ministerio con el que se lleva a cabo esa medida, pero si se traslada que es en "colaboración" con el Gobierno central.

A partir de ahí, según el presidente, hay un "enfado colosal por parte del ministro", quien, sin embargo, "no lo tiene igualmente cuando esa misma situación ocurre en el País Vasco". "Un enfado colosal y se levanta una mañana diciendo que quita las ayudas, en este caso a Andalucía y a los jóvenes andaluces", ha apuntado Juanma Moreno, para quien Oscar Puente "no sabe" lo que es esta comunidad. "Un ministro no se puede levantar una mañana y tener una pataleta frívola, vanidosa e infantil y decir, poder absoluto, yo con mi mano quito y pongo dinero", ha agregado.