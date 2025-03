El Gobierno pide que la Junta "deje el seguidismo a Feijóo y Ayuso" ante la reunión con Hacienda para la quita de deuda

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido este jueves a la Junta de Andalucía que acuda con "responsabilidad" a la reunión convocada el próximo 26 de marzo por el Ministerio de Hacienda para abordar la condonación de deuda y abandone el "seguidismo" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para defender "los intereses de los andaluces".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras presidir la toma de posesión del coronel Pedro Herrera como jefe del Sector de Tráfico de Andalucía, Fernández ha calificado como una "auténtica irresponsabilidad" la posición trasladada hasta ahora por la Junta de "renunciar a esa quita de casi 19.000 millones de euros que se podrían destinar a la mejora de servicios públicos como sanidad, dependencia o educación".

"No tiene ningún sentido estar pidiendo más dinero al Gobierno de España y cuando te ofrecen una quita de casi el 50% del total de tu deuda, la máxima de toda España, la reacción sea el no por el no por hacer seguidismo del señor Feijóo y la señora Ayuso", ha lamentado.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha confiado en que la Junta "no vuelva a cometer de nuevo el error que supuso renunciar a 2.000 millones de euros en anticipos a cuenta con el voto de los diputados andaluces del PP en contra del decreto ómnibus".

También ha criticado que el Ejecutivo de Juanma Moreno "ha salido a los mercados a pedir 1.000 millones de euros a la par que ha renunciado a casi 19.000 millones de euros en un ejercicio absoluto de irresponsabilidad exclusivamente porque viene del Gobierno de España y por hacer seguidismo a las consignas del señor Fijo que mira por los intereses de Madrid y no por los intereses de los andaluces".