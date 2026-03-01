El Gobierno reconoce que, tras dos años, aún no ha redactado el proyecto para evitar inundaciones en Castro (Córdoba)

Archivo - Entrada a Castro del Río por la N-432, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO

CÓRDOBA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, en respuesta a preguntas del portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha reconocido que todavía está "en fase de redacción" el proyecto para evitar las inundaciones recurrentes que provocan en Castro del Río (Córdoba) las crecidas del arroyo Cantarranas en su desembocadora en el río Guadajoz, a pesar de que el Ejecutivo central ya anunció en marzo de 2024 que dicho proyecto se redactaría ese mismo año.

En concreto y según recoge la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que ha dado el Gobierno de la Nación a Santiago, "el proyecto de 'Mejora de la desembocadura del arroyo Cantarranas en el río Guadajoz, en Castro del Río', identificado con el código 'ES050_3_Guadalquivir5540' del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, cuenta con una previsión inicial de inversión de 1,2 millones de euros".

A ello ha añadido que, "actualmente, se encuentra en fase de redacción de proyecto y aún no dispone del informe ambiental correspondiente", de forma que, "una vez concluida la redacción del proyecto, realizada la correspondiente tramitación ambiental y completados los trámites administrativos necesarios, podrá iniciarse el procedimiento de licitación".

Esta es la contestación del Gobierno central después de que Enrique Santiago le preguntara por el presupuesto para la ejecución del proyecto de obras, también sobre la fase en que se encontraba, si ya se había "redactado el proyecto técnico" o, al menos, si se había "desarrollado alguna gestión que suponga un avance real", preguntando, igualmente, "en qué fecha exacta" había previsto el Gobierno "la licitación y el inicio efectivo de las obras".

El también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados planteó estas interrogantes tras señalar, en la exposición de motivos de su pregunta escrita, que "el municipio de Castro del Río continúa sufriendo episodios de inundaciones provocadas por la crecida del río Guadajoz y, especialmente, del arroyo Cantarranas en su desembocadura con dicho río, afectando de manera reiterada a las zonas más bajas del casco urbano, como el barrio de La Condesa, donde aún permanece vivo el recuerdo de la grave inundación de diciembre de 2010".

En relación con ello, Santiago recordó que, "en febrero de 2024, este Grupo Parlamentario registró una pregunta escrita sobre la prevista intervención para mejorar la evacuación de aguas del arroyo Cantarranas en su desembocadura con el Guadajoz, con el objetivo de evitar inundaciones en el interior del municipio".

Tras ello y "en su respuesta de 11 de marzo de 2024, el Gobierno indicó que la redacción del proyecto, denominado 'Proyecto para la mejora de la desembocadura del arroyo Cantarranas en el río Guadajoz en Castro del Río', estaba prevista para llevarse a cabo a lo largo del ejercicio 2024. Sin embargo, a fecha de hoy, no se ha ejecutado la inversión anunciada, ni en 2024, ni en 2025, y no consta información pública sobre avances, grado de ejecución o fase administrativa del proyecto".

Ello llevó de nuevo a Santiago a preguntar, dos años después, por el estado del proyecto, y la contestación del Gobierno es la ya indicada de que todavía está "en fase de redacción" un proyecto que, además, "aún no dispone del informe ambiental correspondiente", de modo que, aunque está prevista inicialmente una inversión de 1,2 millones de euros, todavía no hay fecha fijada para su licitación ni para el inicio de las obras.