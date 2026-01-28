El Gobierno valora que ya se puede trabajar en restablecer el tramo de vía en Adamuz (Córdoba) afectado por el siniestro

Dispositivo montado en Adamuz con la retirada de los trenes accidentados. - GUILLERMO MORALES-EUROPA PRESS

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado este miércoles que el Tribunal de Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, responsable de la investigación del siniestro ferroviario del término municipal cordobés de Adamuz, con 45 fallecidos y más de 120 heridos el domingo 18 de enero, haya autorizado que ya se puede acceder a la zona y "eso garantiza que se pueda trabajar para el restablecimiento de todo el tramo que se ha visto afectado de la infraestructura".

En declaraciones a los periodistas en Granada, el representante del Ejecutivo central ha destacado que dicha medida autorización llega "una vez que ya se ha determinado que todas las pruebas que eran necesarias, todos los vestigios, indicios y fotografías periciales que había que practicar en el entorno donde estaba situado el accidente ya se habían producido y estaban a disposición judicial", de modo que "ya no hay necesidad de mantener acordonada la zona y con la prohibición de acceder al espacio o llevar a cabo ningún tipo de alteración del mismo".

De este modo, ha resaltado que "ya están trabajando de nuevo de forma rápida", después de que "la parte de la catenaria afectada sí se había restablecido ya prácticamente en su totalidad", a lo que ha agregado que "las tareas de mantenimiento, que son las que vienen establecidas en todos los protocolos de seguridad, se llevan a cabo, no ahora porque lamentablemente haya ocurrido este accidente tan trágico, sino de forma totalmente permanente y continua, de acuerdo a los protocolos que establecen los técnicos".

No obstante, ha aseverado que "en este momento se ve con mayor ahínco absolutamente todas las cuestiones vinculadas a la infraestructura ferroviaria, pero no porque haya una situación de una mala conservación, sino porque evidentemente se está poniendo el foco ahí". "Pero el mantenimiento es permanente y continuo", ha subrayado, lamentando "el trágico accidente".

Al hilo, ha añadido que "otras circunstancias que se detectan, se ponen en conocimiento o se toman las medidas por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de bajar la velocidad, hasta tanto se solvente esas situaciones, pero es una situación que se viene haciendo normalmente".

AGENTES DE POLICÍA NACIONAL

Mientras, Fernández ha dicho que "es absolutamente falso" que "por parte de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba se dieran instrucciones para 15 policías nacionales que formaban parte de dos unidades de UPR, a bordo de dos vehículos especiales que estaban en labores para atender el partido de fútbol que había en Córdoba el mismo día" del siniestro en Adamuz.

Según ha relatado, "por parte de los mandos policiales de máximo rango provincial, la Jefatura Provincial de Policía, se contacta con la Comandancia de la Guardia Civil, la máxima responsable de la Guardia Civil, a los efectos solamente de ofrecerle si era necesaria la presencia de Policía Nacional, y la Guardia Civil dice que no es necesaria, porque está todo absolutamente con las capacidades que se necesitan para la actuación, que lo importante ahora es mantener despejadas, que es lo que están haciendo principalmente, las vías de acceso para los vehículos de emergencia, especialmente los sanitarios y también de bomberos y Protección Civil".

Al respecto, ha destacado que "había más de 220 agentes ya desplegados de Guardia Civil y lo que hay es lo que suele hacerse, que si se necesita algún tipo de ayuda, aquí estamos". "Policía tenía su espacio de acción en Córdoba, éste (Adamuz) es un espacio de demarcación de Guardia Civil y, por lo tanto, lo único que hace la unidad de UPR es preguntar, desplazarse a la estación de Córdoba por si era necesaria alguna ayuda en ese ámbito", ha apuntado.

En este sentido, ha manifestado que "cuando se dijo que no era necesaria, por las conversaciones entre los grandes profesionales que son Guardia Civil y Policía, directamente no van hasta Adamuz, porque no era necesario, según el criterio de la propia Guardia Civil". "Esto se ha tergiversado todo y se ha llevado a un extremo absolutamente falso", ha declarado.

AYUDAS A LAS VÍCTIMAS

Por otra parte, el delegado ha resaltado la aprobación del Real Decreto Ley, cuyo texto se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula las ayudas extraordinarias que el Gobierno de España ha acordado para ayudar a las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en lo que compete a la comunidad autónoma el día 18 en el término de Adamuz, donde resultaron 45 fallecidos y 125 personas heridas".

Ha trasladado sus "condolencias a los familiares de las víctimas que perdieron la vida" y ha deseado a "aquellos que siguen hospitalizados todavía una pronta recuperación de su salud". "La prioridad del Gobierno en este momento son las víctimas y sus familias", ha asegurado, agregando que "la respuesta hacia ellas se va a mantener todo el tiempo que sea necesario, apoyándolas, informándolas y acompañándolas con una absoluta transparencia, como está demostrando el Gobierno".

Al hilo, Fernández ha remarcado que "se va a conocer la verdad y se van a esclarecer hasta las últimas causas y razones por las que se produjo este trágico accidente, con ese resultado tan sumamente luctuoso y triste", al tiempo que ha señalado que "la cooperación entre administraciones se va a mantener, como ya se puso en manifiesto durante la gestión de la emergencia surgida como consecuencia de esta tragedia".

Asimismo, ha afirmado que "la ayuda extraordinaria es compatible absolutamente con cualquier otro tipo de ayuda o indemnización que corresponda, bien como consecuencia de la gestión correspondiente por parte de las empresas operadoras, de Adif o de cualquier otro seguro privado con el que pudieran contar los familiares".

En definitiva, ha declarado que se trata de "una ayuda extraordinaria que viene debidamente cuantificada en función del resultado final de las consecuencias del accidente", destacando que "viene perfectamente determinado cuál es la cuantía que se establece para cada una de ellas".

En palabras del delegado, "este Real Decreto Ley avanza un paso más, teniendo en cuenta que la gestión para las reclamaciones correspondientes para las responsabilidades civiles que se derivan del accidente se alargan en el tiempo de forma dolorosa para las víctimas, para sus familiares, lo importante que hace el Gobierno es anticipar con este Real Decreto Ley, establecer el procedimiento para anticipar por las cuantías que también vienen establecidas a los familiares las cantidades que puedan, posteriormente, cuando se resuelvan los procedimientos, recibir por concepto de responsabilidades civiles o seguros obligatorios de otro tipo".

Por lo tanto, ha subrayado que "se anticipa y se pone a disposición de los perceptores de esas ayudas la parte que le pueda permitir en estos momentos gestionar y hacer frente a las necesidades derivadas precisamente de esta tragedia", a lo que añadido que "las ayudas extraordinarias están exentas de IRPF".