El Gobierno ve "injustificable" que la Junta de Andalucía no asista a las sectoriales de Educación y Ciencia

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, interviene en el acto de homenaje y reconocimiento de Memoria Democrática a los hermanos León Trejo. A 3 de julio de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha tachado este miércoles de "completamente injustificable" que la Junta de Andalucía "no haya asistido a las conferencias sectoriales de Educación y de Ciencia bajo el falso pretexto de una coincidencia de ambas reuniones".

Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha culpado a la Junta de cometer "un hecho gravísimo que impide que lleguen en los plazos previstos a las universidades andaluzas más de 21 millones de euros para financiar el programa 'María Goyri' con el que sufragan los contratos de profesores y ayudantes a doctor, al igual que está bloqueando la llegada de fondos para impulsar y financiar la Formación Profesional".

"Esta es la prueba evidente de que el Partido Popular de (Juanma) Moreno Bonilla está utilizando de una forma retorcida la Junta de Andalucía con fines de confrontación política teledirigida desde Madrid, y jugando con el sustento de los docentes de las universidades públicas y con los recursos disponibles para la Formación Profesional", ha sostenido Pedro Fernández.

El delegado ha agregado que "si la consejera hubiera querido asistir a alguna de estas dos conferencias, lo podría haber hecho, como lo demuestran las numerosas ocasiones en las que no ha asistido un consejero a una sectorial, y su lugar lo ocupa otro alto cargo, o la asistencia se ha realizado por videoconferencia, como lo permite el reglamento", ha apostillado antes de cuestionar si es que lo que se ha dado es "un desconocimiento mayúsculo de este reglamento por parte de la consejera y del resto de consejeros del PP que han actuado de la misma forma".

No obstante, Fernández ha señalado que, "desgraciadamente, no es la primera vez que el Partido Popular maniobra de esta manera, sin importarle las consecuencias que tiene para las personas", y ha concluido que "no deja de ser lamentable esta utilización de los organismos públicos que contribuye a degradar la imagen que tienen los ciudadanos de la política".