Gójar (Granada) acata la decisión del TSJA sobre la ZBE pero "seguirá defendiendo soluciones para sus vecinos"

Archivo - Coches en Gójar, en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

GÓJAR (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Gójar, en el área metropolitana de Granada, ha manifestado este martes que acata la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de no suspender cautelarmente la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada, al tiempo que ha reiterado su posición de que "esta medida, aplicada de forma aislada y sin un plan metropolitano integral, no resuelve los problemas de movilidad ni de calidad del aire del conjunto del área metropolitana".

El alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, del PSOE, ha lamentado que el Ayuntamiento de Granada, con gobierno local del PP, "siga faltando a la verdad al presentar este debate como una supuesta oposición a la salud pública o a la protección del medioambiente, cuando ese no es el fondo de la cuestión".

"El Ayuntamiento de Gójar está plenamente comprometido con la reducción de emisiones, la mejora de la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y el impulso de políticas de movilidad sostenible. Eso no está en discusión".

"Lo que cuestionamos es que se pretenda convertir la ZBE en la única respuesta, sin planificación, sin coordinación y sin ofrecer alternativas reales a los municipios metropolitanos", ha señalado después de que el portavoz del gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, se haya congratulado este martes de la decisión del TSJA.

Prieto ha subrayado que la postura del Ayuntamiento de Gójar no es una enmienda a los objetivos ambientales, sino una llamada a abordarlos con rigor y responsabilidad: "No se puede trasladar el impacto de una decisión a miles de vecinos gojareños que dependen del vehículo privado para acceder a su puesto de trabajo, a centros sanitarios o educativos, sin que previamente exista una red de transporte público suficiente, eficaz y bien conectada".

En este sentido, el alcalde ha explicado que municipios del área metropolitana carecen de conexiones directas, frecuencias adecuadas o infraestructuras disuasorias, como aparcamientos vinculados al transporte público, que permitan una transición real hacia modelos de movilidad más sostenibles.

"Antes de restringir, hay que ofrecer soluciones", ha insistido. Desde el Ayuntamiento de Gójar se considera imprescindible la elaboración de un plan integral de movilidad y calidad del aire para toda el área metropolitana de Granada, consensuado entre administraciones, basado en criterios técnicos, con financiación suficiente y una implantación progresiva y equilibrada.

"La contaminación no entiende de límites municipales y las políticas públicas tampoco deberían entenderlos", ha afirmado Prieto. Por último, el alcalde ha reiterado la disposición del consistorio gojareño al diálogo y a la colaboración institucional: "Gójar quiere ser parte de la solución. Defender a nuestros vecinos y exigir planificación no es confrontar, es ejercer con responsabilidad nuestro papel como administración local".