El 'Gordo' del Sorteo del Niño 2026 deja 400.000 euros en Villanueva del Duque y Cardeña (Córdoba)

Sorteo de El Niño. - RTVE

CÓRDOBA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, que ha recaído en el número 6.703 y está dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado, ha dejado 400.000 euros en la provincia de Córdoba, donde la suerte se ha repartido desde dos bares de Villanueva del Duque y Cardeña, que han vendido por terminal sendos boletos del número premiado.

En declaraciones a Europa Press, la regente del Bar El Pastor de Villanueva del Duque, Carmen, ha asegurado que aún "no me lo creo, estoy pensando ¿qué ha pasado aquí?", después de haber vendido "un décimo con máquina" que ha resultado premiado con el 'Gordo' del Sorteo del Niño celebrado este martes.

En este contexto, Carmen ha señalado que "todavía no sabemos quién" es el afortunado, aunque ha mostrado su esperanza en que pase por el local y felicitarlo, y "estamos procesando el subidón de alegría" que provocar dar un premio así en el final de las fiestas navideñas.

Se trata del primer gran premio que da el Bar El Pastor, ubicado en la calle Generales Carvajal, 31, si bien anteriormente había dado dos veces el segundo premio de Lotería Nacional del sorteo del jueves, y un premio del Pleno al 15 de La Quiniela, entre otros.

Por otro lado, el regente de Bar Casa El Pipa de Cardeña, Juan Martínez, ha señalado a Europa Press que se está "contentísimo" tras haber vendido el número premiado de forma "aleatoria por máquina". De hecho, ha explicado que estaba "viendo el sorteo, y cuando he visto el número he dicho: este me suena".

Este primer premio del Sorteo del Niño se une a otros premios del Bar Casa El Pipa, ubicado en la calle Miguel Gallo, 14, que hasta ahora contaba en su historial con un segundo premio de la Lotería Nacional, un primer premio de La Primitiva y otro de 14 aciertos de La Quiniela.

Cabe destacar que el número 6.703 ha dejado suerte en las ocho provincias andaluzas. Así, además de las mencionadas localidades cordobesas, la suerte ha visitado Tabernas, Campohermoso, Roquetas de Mar y Dalías (Almería); Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera y Algeciras (Cádiz); Salobreña y Belicena (Granada); La Antilla, Almonte y Moguer (Huelva), y Úbeda (Jaén). A todas ellas se suman Málaga, Riogordo, Torre del Mar y Torremolinos (Málaga) y Sevilla, Marchena y San Juan de Aznalfarache (Sevilla).