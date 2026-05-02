"Gran acogida" del público al concierto de la Banda Municipal en la plaza de los Jardinillos de Jaén

Asistentes del concierto de la Banda Municipal de Jaén en la plaza de los Jardinillos. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música continúa celebrando su 125º aniversario (1901-2026) y, dentro de los actos conmemorativos organizados a lo largo de este año, ha ofrecido esta tarde un nuevo concierto en la plaza de los Jardinillos que ha tenido una "gran acogida de público".

Tal y como ha emitido el Consistorio jiennense, bajo la dirección de Juany Martínez de la Hoz, los músicos de la Banda Municipal de Música de Jaén han interpretado un "variado y atractivo programa" que ha recorrido distintos estilos y épocas.

Así, el repertorio incluyó piezas como Jitterbug! de R. Buckley, Alma Latina de A. Ravizza (arr.), Latin Band de C. Pucci, Copacabana de Barry Manilow, Grease (arr. F. Bernaerts), Más que Nada de Jorge Ben Jor, Stayin' Alive de los hermanos Gibb, popularizada por Bee Gees, Santana, a Portrait (arr. G. Gazzani), Come Fly with Me de Jimmy Van Heusen y Qué Rico el Mambo de Dámaso Pérez Prado.

De esta forma, el público asistente ha podido disfrutar de una "agradable velada" al aire libre, en la que la música se ha convertido "en el eje de encuentro cultural y convivencia ciudadana".

La propuesta, marcada por ritmos latinos, clásicos del pop internacional y arreglos para banda sinfónica, ha puesto sobre la mesa "la versatilidad de la formación y su capacidad para conectar con públicos diversos".

Este concierto se enmarca en la programación especial del 125º aniversario, una efeméride que pone en valor la trayectoria histórica de la Banda Municipal de Música como "una de las instituciones culturales más representativas de la ciudad, así como su papel fundamental en la difusión musical y el enriquecimiento de la vida cultural de Jaén".