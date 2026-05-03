El PSOE de Almería acusa a Moreno de "dar la espalda a jóvenes" en vivienda, empleo, formación y salud mental

La candidata al Parlamento andaluz por el PSOE de Almería, Victoria Cruz. - PSOE DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Parlamento andaluz por el PSOE de Almería, Victoria Cruz, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "dar la espalda a los jóvenes y tratarlos con la punta del pie" en estos ocho años de gobierno, al considerar que sus políticas han cerrado oportunidades en "ámbitos clave" como la vivienda, el empleo, la formación y la salud mental.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Cruz ha asegurado que la juventud andaluza lleva años escuchando "una propaganda que no se corresponde con la realidad", mientras, a su juicio, se ha producido un abandono de las políticas de empleo juvenil. "Nos venden una Andalucía de cuento mientras a los jóvenes se nos cierran las puertas en la cara", ha afirmado.

En materia de vivienda, ha criticado que el acceso se ha convertido en "un muro imposible de saltar", y ha afeado la gestión del Bono Alquiler Joven, al asegurar que la Junta retrasó su tramitación pese a tratarse de fondos procedentes del Gobierno de España. Asimismo, ha reprochado que la Junta no haya destinado recursos propios para ampliar el número de beneficiarios en la provincia.

Además, la candidata socialista ha señalado la "escasa construcción" de vivienda pública en estos años y ha advertido de que los precios de las viviendas protegidas, como las que promueve el Ayuntamiento de la capital, en manos del PP, "resultan inasumibles para la mayoría de los jóvenes".

En el ámbito educativo, Cruz ha recriminado el "retroceso" de la Formación Profesional pública, al considerar que el Gobierno andaluz "ha favorecido la oferta privada", lo que, a su juicio, condiciona el acceso a los estudios en función de la capacidad económica de las familias.

"Se han frustrado vocaciones y se ha dejado fuera a jóvenes con talento por falta de plazas", ha señalado, advirtiendo de que esta situación "obliga a muchos a buscar alternativas fuera del sistema público".

En esta línea, la candidata socialista ha alertado del impacto que esta situación está teniendo en la salud mental de la juventud, al asegurar que está generando un "sufrimiento silencioso". En este sentido, ha criticado la "falta de recursos" en la sanidad pública, que, según ha indicado, "provoca largas esperas para acceder a una cita, por lo que muchos jóvenes tienen que terminar pagando la atención psicológica que precisan en clínicas privadas".

Cruz ha defendido que la salud mental "no puede ser un lujo" y ha reclamado "una mayor inversión para garantizar la continuidad de los tratamientos". Finalmente, ha asegurado que la juventud necesita un cambio de rumbo en las políticas públicas y ha apelado al voto al Partido Socialista en las elecciones del 17 de mayo para "recuperar oportunidades y construir un futuro en el que Almería y Andalucía vuelvan a ser tierras de oportunidades y no de desigualdad".

