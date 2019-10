Gran Bretaña, Eslovaquia y la República Checa desembarcan este viernes en la Sala Orive de Córdoba en Cosmopoética

Publicado 03/10/2019 17:56:54 CET

CÓRDOBA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lecturas poéticas enmarcadas dentro del programa 'Cosmoversos', la columna vertebral del festival Cosmopoética, continúan este viernes recibiendo a voces renovadoras y diversas, esta vez procedentes de Reino Unido, Eslovaquia y República Checa.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, a las 20,00 horas Robin Robertson invitará al público a explorar el amor y la pérdida con sus poemas profundamente sensoriales. Le acompañará en el encuentro la escritora y poeta Sara Torres.

Robertson, procedente de la costa noreste de Escocia, cuenta con una trayectoria ampliamente reconocida en su país, con multitud de galardones poéticos recibidos, entre ellos el Premio Petrarca (Petrarca Preis), el E. M. Forster Award de la American Academy of Arts and Letters, el Cholmondeley Award, y tres Forward Prizes. Su poemario más reciente, 'The Long Lake', fue finalista del Man Booker Prize.

Además, ha traducido al inglés dos obras de Eurípides, 'Medea' y 'The Bacchae'; y, en 2006, publicó 'The Deleted World', una selección de versiones libres en inglés de poemas del premio Nobel sueco Tomas Tranströmer.

Le acompañará en la lectura l a escritora asturiana Sara Torres, que se trasladó a Londres para llevar a cabo su tesis doctoral, bajo el título de 'The Lesbian Text: Fetish, Fantasy and Queer Su libro La otra genealogía' (Madrid: Torremozas) ganó el Premio Nacional de Poesía Gloria Fuertes.

Luego vino su segundo libro 'Conjuros y Cantos', editado en 2016 por Kriller 71. En 2016 obtuvo una beca de residencia en la Fundación Antonio Gala durante la cual escribió la novela 'Vida Mínima' (mención especial BFAG). Su último libro, 'Phantasmagoria', explora los procesos de la mente en el recuerdo, el olvido y el luto. Este libro está vinculado a un proyecto estético en desarrollo junto a la artista Marta Velasco.

Anteriormente, a las 19,00 horas, la sesión se abrirá con las lecturas de la poeta eslovaca Katarína Kucbelová y la checa Katerina Rudcenkova, gracias a la colaboración de la Embajada de la República Eslovaca en España y del Instituto Cultural Checo.

Kucbelová se dedica a la gestión cultural aunque, desde que debutó en la poesía en 2003, se ha desviado de la percepción convencional de la poesía para dotar a su obra de una dimensión social crítica, comprometida y ecológica.

Ha escrito cuatro volúmenes de poesía ('Duals', 'Sport', 'Little big city' y 'He knows what he'll do'); uno de ellos ha sido traducido al español y editado por Olifante Ediciones, 'Una pequeña gran ciudad'.

Por su parte, la poeta, prosista y dramaturga Katerina Rudcenkova ha cultivado una larga trayectoria como creadora, que se traduce en cuatro libros de poemas: 'Ludwig' (1999), 'No hace falta que me visite' (2001), 'Ceniza y placer' (2004) y 'Caminar por las dunas' (2013), por el que fue premiada con el galardón Magnesia Litera 2014.

Además, es autora del libro de cuentos 'Noches, noches' (2004) y de la obra teatral 'Niekur' (2007), la cual recibió el premio Alfréd Radok 2006 y que se representó en 2008 en el teatro praguense Ungelt. En 2003 se le concedió el premio de poesía Hubert Burda, en el marco de los galardones Hermann Lenz Preis. En 2007 fue escritora residente en el Royal Court Theatre de Londres.

SOLEÁ MORENTE

Para despedir la velada en Sala Orive, a las 21,00 horas, la cantante e intérprete Soleá Morente expondrá en crudo su universo poético junto a Prado Negro, el nuevo proyecto de un grupo de artistas que nace con la intención de recuperar y reivindicar la literatura como principal fuente de inspiración.

Soleá Morente, Jaime Beltrán, José Bonaparte, Rocío M orales y Mario Fernández (Mafo), se unen para reinterpretar poemas de autores como José Ángel Valente o María Zambrano, combinando sonidos actuales y una producción cuidada y detallista.

La primera muestra de este trabajo vio la luz a finales del pasado mes de mayo, bajo el título de 'Sé tú mi límite', título también del poema en el que se basa, de José Ángel Valente.

La velada culminará a las 23,00 horas con el grupo The Aspidistras , que presentarán en el pub Golden Club Live Music un repertorio compuesto por lo mejor del 'pre punk' y 'punk' años 70 de los dos lados del Atlántico.

Con un directo potente, fresco y sin pretensiones, The Aspidistras aspiran a recrear, o por lo menos recordar, ese ambiente 'punk' e irreverente .

Cosmopoética continuará hasta el sábado 5 de octubre con una programación dedicada a Reino Unido por la que desfilarán más de 60 autores británicos y también españoles y de otras latitudes, fieles a la vocación internacional del festival.

En su decimosexta edición, Cosmopoética está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajasur.