El Gran Teatro de Córdoba acogerá en marzo la puesta en escena de la ópera 'Macbeth'

Cartel promocional de 'Macbeth'. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Córdoba acogerá los próximos días 13 y 15 de marzo una de las grandes obras maestras de la ópera: 'Macbeth', de Giuseppe Verdi, basada en la tragedia de William Shakespeare. Se trata de producción musical impulsada por el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE), con la participación de la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera de Córdoba.

Así lo ha indicado la Orquesta de Córdoba en una nota en la que ha detallado que la producción escénica es del Teatro Villamarta (Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez, Fundación Pública Local (Fundarte), que convierte esta cita en un acontecimiento cultural de primer nivel.

Respecto a "lo que hace única" a esta ópera cabe destacar su atmósfera oscura, pues a diferencia de otras óperas de la época llenas de romance, aquí la protagonista es la ambición ciega y lo sobrenatural. La orquestación es densa, sombría y magistral. Además, Lady Macbeth es Es uno de los roles más exigentes para una soprano. De hecho, Verdi llegó a decir que no quería una voz "hermosa", sino una voz "dura, sofocada y oscura" que transmitiera la maldad del personaje.

A todo ello se suma el Coro de las Brujas, que no son solo personajes secundarios, sino que el coro actúa como un motor del destino que guía (y engaña) a Macbeth. Además, con libreto de Francesco María Piave, enriquecido con textos de Andrea Maffei, la obra revive el drama shakesperiano a través de una partitura vibrante y sobrecogedora.

La producción cuenta con un reparto de gran nivel encabezado por Javier Franco (Macbeth) y Carmen Solís (Lady Macbeth), junto a Alejandro López, Santiago Vidal, Rafael Díaz y Lucía Tavira.

Se trata de una ópera que combina fuerza dramática, belleza musical y una cuidada puesta en escena, pensada tanto para amantes del género como para quienes se acercan por primera vez a la ópera.